Seltsamer Trend: Jennifer Lopez' bizarrer Look wirft Fragen auf

Eigentlich ist Jennifer Lopez für ihre Stilsicherheit bekannt. Doch bei der Eröffnungsgala der LA Opera in Los Angeles zog die 57-jährige Pop-Ikone alle Blicke auf sich und das nicht unbedingt im positiven Sinne.

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Am Samstagabend (17. Oktober 2026) feierte die L.A. Opera im Dorothy Chandler Pavilion ihre Saisoneröffnung mit einer Neuinszenierung von Bizets "Carmen". Ein klassisches Event, das normalerweise nach eleganter, zurückhaltender Abendgarderobe ruft. Doch Jennifer Lopez hatte offensichtlich andere Pläne: Sie lieferte ihr ganz eigenes Drama ab und stahl den Opernstars beinahe die Show.

Der Look: Ein maximalistisches Mode-Rätsel

J.Lo schritt in einer halbdurchsichtigen, schwarzen Robe über den roten Teppich, deren V-Ausschnitt extrem tief, beinahe bis zum Bauchnabel, reichte. Doch das wirklich Kuriose an ihrem Auftritt war nicht das gewohnt freizügige Red-Carpet-Kleid, sondern das, was sie darüber trug: einen wuchtigen, stark verzierten Mantel aus dem Haus Dolce & Gabbana Alta Moda.

Jennifer Lopez © FilmMagic

Das Statement-Piece war übersät mit farbenfrohen floralen Stickereien und wurde von üppigem Pelz an Kragen und Manschetten dominiert. Als wäre dieser Mix nicht schon auffällig genug, blitzte bei jedem Schritt der Sängerin ein knalliges türkisfarbenes Satinfutter im Inneren des Mantels auf. Abgerundet wurde dieser seltsame Mix durch eine wuchtige Halskette mit türkisfarbenen Steinen, die fast schon wie ein Relikt aus einer anderen Epoche wirkte.

Fans sind entsetzt: "Das passt absolut nicht zusammen"

Im Netz häufen sich derweil die Fragen. Die Kritik: Der dicke, an den Vintage-Boho-Stil der 30er Jahre erinnernde Mantel passe einfach überhaupt nicht zu einem sexy Red-Carpet-Kleid. Für viele Beobachter wirkte der Look etwas deplatziert. Ein derart massiver Fellmantel ist für das milde Herbstklima im sonnigen Los Angeles einfach zu viel des Guten.

J.Lo setzt auf ihre eigene Luxus-Sammlung

Jennifer Lopez © FilmMagic

Was den Auftritt noch kurioser macht: Dieser Look wurde nicht extra für den Abend maßgeschneidert. Wie J.Los Stylistin Mariel Haenn auf Instagram verriet, griff die Sängerin für den Abend in ihre eigene Luxus-Garderobe und zog private Teile aus ihrer D&G-Sammlung an. Die "Carmen"-Inszenierung des Abends bestach durch ein spanisch-gotisches Bühnenbild. Möglicherweise wollte Jennifer Lopez genau diese theatralische "Gothic Drama"-Atmosphäre mit ihrem schwermütigen Opern-Look widerspiegeln.