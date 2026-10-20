Wie ihre berühmte Tante! Lady Kitty Spencer sieht in diesem Kleid aus wie Prinzessin Diana

Dieser Auftritt sorgt für einen Royal-Déjà-vu-Moment! Lady Kitty Spencer zog beim British Museum Ball in London alle Blicke auf sich. In einer spektakulären roten Robe sah die 35-Jährige ihrer berühmten Tante, Prinzessin Diana, verblüffend ähnlich.

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Gleiche Eleganz, ähnliche Gesichtszüge und ein Kleid, das Erinnerungen weckt: Als Lady Kitty Spencer über den roten Teppich des British Museum Balls in London schritt, mussten Royal-Fans glatt zweimal hinsehen. Die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (†36) erinnerte mit ihrem glamourösen Auftritt nämlich auffallend an die einstige Stilikone.

Lady Kitty Spencer: Dieses rote Traumkleid erinnert an Diana

Für die glamouröse Spendengala am 17. Oktober wählte die 35-Jährige eine atemberaubende Robe aus der Alta-Moda-Kollektion von Dolce & Gabbana. Das tiefrote Satinkleid begeisterte mit einer figurbetonten Corsage, raffinierten Drapierungen und einem bodenlangen Rock. Ein passendes Cape, das elegant über ihre Schultern fiel, verlieh dem Look zusätzlichen Glamour.

Dazu kombinierte Kitty ein opulentes Diamant-Collier, funkelnde Ohrringe und eine elegante Hochsteckfrisur mit sanft gewellten Strähnen. Doch der Look sah nicht nur wunderschön aus, sondern erinnerte uns sofort an eine ganz bestimmte Frau.

© WireImage

Wer sich an die legendären Abendlooks von Prinzessin Diana erinnert, erkennt die Parallelen sofort. 1989 begeisterte Lady Di in einer roten Abendrobe von Bruce Oldfield, die mit ihrer dramatischen Silhouette und eleganten Drapierungen Modegeschichte schrieb.

37 Jahre später scheint ihre Nichte diesen ikonischen Stil wieder aufleben zu lassen. Besonders die intensive rote Farbe, die elegante Schnittführung und der auffällige Diamantschmuck erinnern an Dianas glamouröse Auftritte.

© Getty Images

Doch nicht nur das Kleid sorgt für ein Déjà-vu: Auch Kittys blonde Haare, ihre Gesichtszüge und ihr strahlendes Lächeln lassen die Familienähnlichkeit deutlich erkennen. Auf manchen Aufnahmen könnte man fast meinen, die junge Diana vor sich zu haben.

Prinzessin Dianas Stil lebt weiter

Lady Kitty Spencer, die älteste Tochter von Dianas jüngerem Bruder Charles Spencer, hat sich längst selbst als feste Größe in der internationalen Modeszene etabliert. Als Model und Markenbotschafterin von Dolce & Gabbana ist sie regelmäßig bei exklusiven Fashion-Events zu Gast.

Ob ihr jüngster Auftritt eine bewusste Hommage an ihre berühmte Tante war, hat sie zwar nicht offiziell bestätigt; eines steht allerdings fest: auch fast drei Jahrzehnte nach ihrem Tod bleibt Prinzessin Diana eine der größten Stilikonen aller Zeiten. Und ihre Nichte beweist, wie zeitlos ihr unverwechselbarer Stil bis heute ist.