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"Dicke Frau"

Megan Thee Stallion: Bodyshaming nach Victoria's Secret Show

SR
von
Megan Thee Stallion
© Getty Images for Victoria's Secr
Megan Thee Stallion hat sich bei der Victoria's Secret Fashion Show am Sonntag, 18. Oktober, ihren Jugendtraum erfüllt. Die Rapperin bestritt das große Finale der Show und erntet nach der Show untergriffige Kritik.
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Die 31-jährige Rapperin lief erstmals für die bekannte Dessousmarke und performte im Finale ihre Songs "Her" und "Body". In einem glitzernden Spitzen-BH, einem schwarzen String, Strumpfhalter sowie silbernen Engelsflügeln stand die Musikerin auf der Bühne. Während Tausende Fans den Auftritt im Netz feierten, gab es auch heftige Attacken gegen ihren Körper.

Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion © Getty Images for Victoria's Secr

Bodyshaming und Fan-Begeisterung

In den sozialen Medien beschimpften einige User die Grammy-Gewinnerin mit Abwertungen und beleidigten sie unter anderem auf X als "hässlich" oder "dicke Frau". Megan selbst äußerte sich zu den Anfeindungen bislang nicht. Dennoch überwogen die positiven Stimmen deutlich, und ein Nutzer schwärmte auf X: "Megan gehört zu einer ganz anderen Kategorie von Schönheit, die erforscht werden sollte."

Hingucker auf dem Teppich

Schon vor ihrem Laufstegdebüt sorgte die Musikerin auf dem pinken Teppich für Aufsehen. Sie zeigte sich in einem transparenten, mit Kristallen und lilafarbenen Steinen besetzten Kleid sowie einer magentafarbenen Federstola. Das Styling stammte vom Duo Wayman + Micah, das von Isiah Ahmad unterstützt wurde.

Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion © EPA

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15 Jahre alter Traum

Für Megan hatte der Auftritt eine besondere Bedeutung: Bereits im Jahr 2011 schrieb die damals 16-Jährige auf Twitter, dass sie ein Victoria's-Secret-Model werden wolle. Rund 15 Jahre später stand sie nun tatsächlich mit Engelsflügeln auf der Bühne. Fans feierten die wahr gewordene Vorhersage im Netz und nannten sie scherzhaft "Megan die Prophetin".

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