Konzert-Hammer
Led-Zeppelin-Legende rockt den Steinbruch
Es ist das erste wirklich große Konzert-Highlight 2027. Am 20. Juli spielt Led-Zeppelin- Legende Robert Plant mit seinem aktuellen Projekt Saving Grace im Römersteinbruch St. Margarethen auf. Die Tickets für den Rock-Leckerbissen gibt es ab Freitag (6. November) bei oeticket und ticket24.at
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Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, neun Alben für die Ewigkeit und Rock-Hymnen wie "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love" oder "Immigrant Song". Led Zeppelin, 1968 gegründet und 1980 nach dem Tod von Drummer John Bonham eingestellt, gelten als wichtigste Hardrock-Band aller Zeiten. Dank legendärer Gitarren-Riffs von Jimmy Page und der unnachahmlichen Stimme von Robert Plant. Die ertönt jetzt endlich wieder in Österreich.
Nach drei legendäre Wien-Konzerten von Led Zeppelin (1970, 1973 und 1980), dem Wien-Gastspiel mit Page (1998) und den Solo-Konzerten im Praterstadion (1993), St. Pölten (2006) und der Open Air Arena (2016) kommt die 78-jährige Legende jetzt endlich wieder nach Österreich. Am 20. Juli spielt er mit seinem aktuellen Projekt Saving Grace unterstützt von Suzi Dian im Römersteinbruch von St. Margarethen auf.
Die Fans dürfen sich dabei nicht nur auf die aktuelle Folk-lastige CD "Saving Grace", sondern auch auf einige Led Zeppelin Schmankerl freuen. Zuletzt setze Plant ja in den USA auch die Zeppelin-Klassiker "Ramble On", "Four Sticks", Friends“ und "Going to California" auf die Setlist.
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