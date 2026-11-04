oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Hammer

Led-Zeppelin-Legende rockt den Steinbruch

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein älterer Mann mit langen Haaren singt bei einem Konzert ins Mikrofon vor lilafarbener Bühne.
© Getty Images
Den 20. Juli sollten sich Rockfans rot im Kalender anstreichen. Da spielt Robert Plant von Led Zeppelin im Römersteinbruch St. Margarethen auf. Ab Freitag gibt’s die Tickets.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist das erste wirklich große Konzert-Highlight 2027. Am 20. Juli spielt Led-Zeppelin- Legende Robert Plant mit seinem aktuellen Projekt Saving Grace im Römersteinbruch St. Margarethen auf. Die Tickets für den Rock-Leckerbissen gibt es ab Freitag (6. November) bei oeticket und ticket24.at

Auch interessant

Peter Cornelius zündet Triplepack in der Stadthalle

James Blunt: Irre Aktionen für neues Album

Michael Jackson bricht historischen Streaming-Rekord

Robert Plant und Band stehen vor Bäumen, Konzertplakat für 20. Juli 2027 in St. Margarethen.
Am 20. Juli im Burgenland: Robert Plant © Facebook

Über 300 Millionen verkaufte Tonträger, neun Alben für die Ewigkeit und Rock-Hymnen wie "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love" oder "Immigrant Song". Led Zeppelin, 1968 gegründet und 1980 nach dem Tod von Drummer John Bonham eingestellt, gelten als wichtigste Hardrock-Band aller Zeiten. Dank legendärer Gitarren-Riffs von Jimmy Page und der unnachahmlichen Stimme von Robert Plant. Die ertönt jetzt endlich wieder in Österreich.

Vier Männer posieren in den 1970er Jahren im Freien für ein Gruppenfoto.
Legendär: Led Zeppelin mit Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham und John Paul Jones. (v.l.) © Getty Images

Nach drei legendäre Wien-Konzerten von Led Zeppelin (1970, 1973 und 1980), dem Wien-Gastspiel mit Page (1998) und den Solo-Konzerten im Praterstadion (1993), St. Pölten (2006) und der Open Air Arena (2016) kommt die 78-jährige Legende jetzt endlich wieder nach Österreich. Am 20. Juli spielt er mit seinem aktuellen Projekt Saving Grace unterstützt von Suzi Dian im Römersteinbruch von St. Margarethen auf.

Vier Musiker:innen treten auf einer Bühne mit rotem Hintergrund vor Publikum auf.
Robert Plant setzt mit Saving Grace auf Folk-Songs und Led-Zeppelin-Raritäten. © Getty Images

Die Fans dürfen sich dabei nicht nur auf die aktuelle Folk-lastige CD "Saving Grace", sondern auch auf einige Led Zeppelin Schmankerl freuen. Zuletzt setze Plant ja in den USA auch die Zeppelin-Klassiker "Ramble On", "Four Sticks", Friends“ und "Going to California" auf die Setlist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Led-Zeppelin-Legende rockt den Steinbruch

Springsteen, Minaj und Co. mischen sich in US-Wahl ein

Britischer Starfriseur John Frieda gestorben

Ikea veröffentlicht "Köttbullar"-Rezept zum Nachkochen

Islamisten-Führer angeblich tot

Von Disko zu Disko

Janko überzeugt: "Können jeden Gegner schlagen"

Hollywood-Star Chris Rock legt Porno-Beichte ab

Frankreich schließt Restaurants und Geschäfte

Bradley Cooper: Ex spricht über Beziehungs-Albtraum