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Charles & Alexandra Leclerc: Das Baby ist da!

Stars Redaktion
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Ein Mann im Smoking und eine Frau im glitzernden Kleid posieren auf dem roten Teppich bei einem Event.
© Anadolu via Getty Images
Ferrari-Star Charles Leclerc und seine Ehefrau Alexandra sind zum ersten Mal Eltern geworden. Nur wenige Monate nach ihrer Traumhochzeit in Monaco erblickte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt und trägt einen Namen von ganz besonderer emotionaler Bedeutung.
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Große Freude im Fahrerlager der Königsklasse: Wie das Paar auf Instagram bekannt gab, wurde seine Tochter am 3. November geboren. Die Niederkunft erfolgte unmittelbar nachdem Charles Leclerc von seinem Rennwochenende aus Mexiko heimgekehrt ist. Auf einem ersten veröffentlichten Foto präsentierten die frischgebackenen Eltern die kuschelig verpackten Füße ihres Neugeborenen. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Bianca, womit viele aufmerksame Fans bereits im Vorfeld richtig gelegen hatten.

Der Name gilt als tief berührende Hommage an den nach einem tragischen Rennunfall verstorbenen Formel-1-Piloten Jules Bianchi, der zeitlebens ein sehr enger Freund und Mentor der Familie Leclerc war. Auch im befreundeten monegassischen Fürstenhaus erfreut sich der Name großer Beliebtheit, denn Pierre und Beatrice Casiraghi wählten für ihre Tochter einst denselben traditionellen Namen. Als einer der ersten Gratulanten aus dem Formel-1-Feld meldete sich McLaren-Pilot Oscar Piastri direkt unter dem emotionalen Baby-Posting zu Wort.

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Knappe Kennenlernzeit vor dem Grand Prix in Brasilien

Für den frischgebackenen Familienvater bleibt die Zeit des Kennenlernens vorerst denkbar knapp bemessen. Bereits am Freitag muss Charles Leclerc wieder ins Cockpit seines Boliden steigen, da in Brasilien der nächste Grand Prix auf dem Programm steht. Die Schwangerschaft selbst hatte das Paar nie mit einer offiziellen Erklärung bestätigt, sondern die Fangemeinde monatelang rätseln lassen. Alexandra zeigte ihren wachsenden Babybauch stattdessen dezent in eleganten Sommerkleidern bei Urlaubsreisen oder an der Rennstrecke an der Seite ihres Dackels Leo. Für Verwirrung sorgte Charles zuvor mit kryptischen Hinweisen wie dem Song "New Dad – Blue" und blauem Konfetti bei einer Yachttaufe, was viele fälschlicherweise auf einen Buben tippen ließ.

Im Hause Leclerc sorgt die kleine Bianca für weiteren Familienzuwachs, denn für Charles' Mutter Pascale ist es bereits das zweite Enkelkind. Ihr ältester Sohn Lorenzo Tolotta-Leclerc und dessen Ehefrau Charlotte durften sich im Mai 2026 über Töchterchen Camilla freuen. Auch in der Boxengasse wächst damit die nächste Generation an Rennfahrer-Kindern rasant heran, wodurch das Fahrerlager immer familienfreundlicher wird.

Baby-Boom im Fahrerlager der Königsklasse

Fernando Alonso wurde im März Vater von Sohn Leonard mit DAZN-Reporterin Melissa Jiménez, der früheren Ehefrau von Fußballer Marc Bartra, und kümmert sich zudem um drei Bonuskinder. Weltmeister Max Verstappen begrüßte im Mai 2025 mit Partnerin Kelly Piquet Tochter Lily und hat mit Penelope ein weiteres Bonuskind, während auch Nico Hülkenberg und Sergio Pérez das Familienleben im Fahrerlager zelebrieren.

Das Star-Foto des Tages

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Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige.

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© Getty Images

Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser!

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© Getty Images

Familie im "Addams Family"-Kostüm posiert in einem düster dekorierten Raum mit blauer Beleuchtung.

Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style.

© Instagram

Bereits im Oktober 2025 hatte Charles Leclerc im Gespräch mit der französischen Zeitschrift "Journal des Femmes" offen über seine private Zukunftsplanung gesprochen: "Ich habe auch persönliche Wünsche, wie etwa die Gründung einer Familie; diese kann ich mir erfüllen und gleichzeitig weiter den Traum vom Weltmeistertitel verfolgen." Mit der Geburt seiner Tochter Bianca ist dieser persönliche Lebenstraum nun vollends wahr geworden.

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