Bradley Cooper: Ex spricht über Beziehungs-Albtraum

Jahre nach dem Ende ihrer zweijährigen Partnerschaft blickt Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse auf die gemeinsame Zeit mit Hollywood-Star Bradley Cooper zurück.

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Während Bradley Cooper mittlerweile seit rund drei Jahren mit Model Gigi Hadid liiert ist und Gerüchte über eine heimliche Hochzeit die Runde machen, zeichnet seine frühere Lebensgefährtin Suki Waterhouse ein problematisches Bild des gemeinsamen Zusammenlebens. Die Musikerin, die mit Titeln wie "Back in Love" große Erfolge feiert, blickt im Gespräch mit der britischen Zeitung "The Sunday Times" auf die Zeit zwischen 2013 und 2015 zurück. Nach außen hin galt das Paar damals als harmonische Einheit auf den roten Teppichen der Filmwelt, doch hinter verschlossenen Türen gestaltete sich der Alltag weitaus schwieriger, als es die Öffentlichkeit erahnen konnte.

Waterhouse führt die damaligen Spannungen unter anderem auf ihre eigene Unerfahrenheit und die deutliche Altersdifferenz zurück. Beim Kennenlernen sei sie sehr jung und unbedarft gewesen und habe sich unüberlegt in die Beziehung gestürzt. Die Konsequenzen eines Lebens im grellen Scheinwerferlicht der internationalen Medien habe sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen können. Rückblickend bezeichnet sie das damalige Scheitern als bitteren Wendepunkt, der sich nahtlos in frühere Enttäuschungen einreihte, wenn Partnerschaften nach zwei Jahren ihr Ende fanden.

Schwere seelische Krise und Rückzug nach Notting Hill

Besonders die Phase unmittelbar nach dem Liebesaus setzte der Britin massiv zu. Nach der Trennung zog sich die Künstlerin völlig aus dem öffentlichen Leben zurück und verbarrikadierte sich in ihrem Haus im Londoner Stadtteil Notting Hill. Die Zeit der Isolation mündete in einer depressiven Episode, die ihr gesamtes Wohlbefinden überschattete. Waterhouse beschreibt das Gefühl einer existentiellen Enge, aus der sie dringend einen Ausweg finden musste, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.

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Den Weg aus dem emotionalen Tief fand sie letztlich über ihre künstlerische Arbeit. Sie begann, den Schmerz und die seelische Belastung in das Schreiben von Musik und Texten zu kanalisieren, was ihr schrittweise dabei half, das Erlebte zu verarbeiten und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Robert Pattinson © Photo Press Service, www.photopress.at

Neues Familienglück mit Robert Pattinson

Heute sind die Schatten der Vergangenheit gewichen. Suki Waterhouse hat in Schauspieler Robert Pattinson die große Liebe gefunden. Das Paar krönte seine Partnerschaft mit der Geburt eines gemeinsamen Kindes und blickt voller Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft. Die Musikerin beschreibt ihre aktuelle Partnerschaft als wunderschön und plant mit dem früheren "Twilight"-Darsteller eine große Hochzeitsfeier im engsten Kreis von Freunden und Familie.