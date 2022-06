Trumps Richter werden zur Gefahr für Frauen & USA

Ein Kommentar von Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Unheilvoll. Nach fast 50 Jahren hat der Supreme Court in den USA das Recht (von Frauen) auf Abtreibung gekippt. Damit können jetzt die US-Bundesstaaten – es könnten bis zu 25 der 50 Bundesstaaten sein – Abtreibung wieder verbieten. Niemand ist ein Fan von Abtreibungen, aber im Jahr 2022 (!) Frauen dieses Recht wieder zu entziehen, ist nicht nur steinzeitlich. Es ist auch brandgefährlich. Es bedeutet, dass Frauen, die es sich leisten können in andere Bundesstaaten fahren werden, in denen Abtreibung noch erlaubt ist. Andere, die das nicht zahlen können, werden zu Pfuschern gehen. Und das kann tödlich ausgehen. Es ist eine Schande, was in der kurzen Amtszeit von Donald Trump aus den USA geworden ist. Geschickt hatte er in seinen vier Jahren die Richter des Supreme Court nach seinen ideologischen Vorlieben besetzt.

Als nächstes sind dann Homosexuelle dran

Schande. Sechs der neun Höchstrichter sind Ultra-Konservative. Bei dem Urteil das Frauen beschneidet, wird es wohl nicht bleiben. Wer einzelnen Höchstrichtern in den vergangenen Monaten genau zugehört hat, weiß, dass diese als nächstes auch Rechte für Homesexuelle, Geburtenkontrolle und Verhütung auf ihrer Liste haben. Sind danach weitere Minderheiten dran? In den 1970er Jahren hatte die liberale Ikone des Supreme Court, Ruth Bader Ginsberg erfolgreich gegen die Geschlechterdiskriminierung gekämpft. Trumps Richter zerstörenjetzt ihr Erbe und das Image der USA. Eine Schande.