Hollywood-Star Chris Rock legt Porno-Beichte ab

Comedian Chris Rock spricht so offen wie nie über das Aus seiner 18-jährigen Ehe mit Malaak Compton-Rock und räumt dabei eigene schwere Fehler ein.

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Chris Rock war 18 Jahre lang mit Malaak Compton-Rock verheiratet, bevor die Liebe der beiden zerbrach. Nun gibt der 61-jährige Comedian zu, dass er selbst einen erheblichen Anteil am Scheitern der Beziehung hatte. Sein eigenes Urteil über sich fällt dabei gewohnt deutlich aus: "Ich war kein besonders guter Ehemann."

Offenheit über Pornos und Untreue

Besonders überraschend spricht der Hollywood-Star über seinen früheren Pornokonsum. "Ich habe viele Pornos geschaut", sagte er gegenüber "GQ". Seit fünf bis sechs Jahren sei damit allerdings Schluss. Zudem räumte der Comedian bereits früher ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein, worauf er heute mit Reue zurückblickt: "Es ist nichts, worauf ich stolz bin." Für seine damaligen Fehltritte zieht er einen Vergleich zu Marvel-Superhelden, die überheblich werden und schließlich schmerzhaft erkennen müssen, nicht allmächtig zu sein.

Chris Rock mit Ex-Frau Malaak © Getty Images

Trennung und Reue des Comedians

Das Paar hatte 1996 geheiratet und hat zwei gemeinsame Töchter, Lola Simone (24) und Zahra Savannah (22). Im Jahr 2014 folgte die Trennung, zwei Jahre später wurde die Scheidung rechtskräftig. Laut einem Insider gegenüber dem Magazin "People" war das Liebes-Aus absehbar, weshalb Rock schließlich selbst die Scheidung einreichte. Seine Ex-Frau bat die Öffentlichkeit damals vor allem darum, die Privatsphäre der Familie zum Wohl der Kinder zu respektieren.

Keine Witze über die Ex-Frau

Obwohl der Stand-up-Comedian regelmäßig Privatleben auf der Bühne verarbeitet, macht er über Malaak keine Witze. Den Grund erklärte er 2017 dem "Rolling Stone": "Das wäre nicht fair. Ich habe ein Mikrofon, sie nicht." Dass sie weiterhin gemeinsam für ihre Kinder da sind, zeigte sich im Mai 2026 bei der Abschlussfeier ihrer Tochter Zahra an der University of Southern California, wo sich beide zusammen fotografieren ließen.