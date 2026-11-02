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Candice Swanepoel

Verlobt? Angelt sich Tom Brady jetzt nächsten "Engel"?

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Candice Swanepoel
© WWD via Getty Images
Vier Jahre nach dem Ehe-Aus mit Gisele Bündchen soll der Ex-Football-Star sein Herz erneut an ein Victoria’s-Secret-Model verloren haben. Es gibt Gerüchte über eine Verlobung.
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Neuen Berichten zufolge soll der 49-jährige ehemalige NFL-Star Tom Brady in großer Datinglaune sein. US-amerikanische Medien berichten, dass er mit dem 38-jährigen Model Candice Swanepoel turtelt. Obgleich der Ex-Football-Profi sein Privatleben nach der Trennung von Supermodel Gisele Bündchen unter Verschluss hält, sind sich Insider sicher, dass das Paar bereits verlobt sein könnte. Eine offizielle Bestätigung von Tom Brady oder Candice Swanepoel liegt bislang jedoch nicht vor.

Tom Brady
Tom Brady © Getty Images

Auffälliger Diamantring in Miami gesichtet

Am vergangenen Freitag, 30. Oktober, wurde die 38-Jährige bei einem Ausflug durch Miami mit einem auffälligen Ring am linken Ringfinger gesehen. Bilder des Magazins TMZ zeigen das Model in einem legeren Outfit aus schwarzer Leggings, Tanktop und Baseballkappe. Dazu trug sie das breite Band aus 18-Karat-Gold mit einem skulpturalen Drei-Karat-Diamanten. Ziel ihres Spaziergangs war das Büro von Tom Brady auf Bay Harbor Islands.

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Fans üben Kritik an Romanze

In den sozialen Netzwerken stößt die potenzielle Beziehung nicht nur auf Begeisterung. Da Candice Swanepoel und Gisele Bündchen jahrelang gemeinsam für Victoria’s Secret arbeiteten, vermuten Anhänger eine freundschaftliche Verbindung zwischen den Models. Im Netz bezeichnen einige Nutzer das Dating des Ex-Ehemanns einer Bekannten als geschmacklos und kritisieren das Verhalten.

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