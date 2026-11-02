Geld-Werfer MaxaMillion verkündet Pleite!

Er wurde im Netz damit berühmt, bündelweise Bargeld von Balkonen zu werfen, nun steht Influencer MaxaMillion vor dem finanziellen Ruin. In einer emotionalen Videobotschaft wandte sich der Content Creator an seine Community und verkündete das vorzeitige Ende von Gamechangersocks.

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Noch vor kurzem inszenierte sich Max Weißenböck alias MaxaMillion im Internet als spendabler Social-Media-Star, der Passanten mit spektakulären Geldregen von Balkonen zum Staunen brachte. Doch hinter der glänzenden Fassade hat sich die wirtschaftliche Situation seines Unternehmens Gamechangersocks dramatisch zugespitzt. In einem neuen Video gestand der Unternehmer nun ganz offen, dass die Lage vollkommen außer Kontrolle geraten ist. "Das, was ich jetzt verkünden darf, wird natürlich einige freuen. Mir ist es natürlich unfassbar unangenehm, aber auf der anderen Seite macht es mich auch einfach nur traurig", leitete er sein ehrliches Statement ein.

Die Abwärtsspirale hatte sich in den vergangenen Tagen noch einmal massiv beschleunigt, wie der Netz-Star sichtlich mitgenommen erklärte: "Seit meinem letzten Statement, das ich ja schon vor einigen Tagen aufgenommen habe, hat sich unsere finanzielle Lage noch einmal deutlich verschlechtert."

Fatale Fehlkalkulation bei der BMW-Aktion

Als Hauptursache für den plötzlichen Absturz nannte der Influencer eine groß angelegte Werbekampagne, die völlig aus dem Ruder lief. "Wir haben uns offensichtlich bei der BMW-Aktion massiv verkalkuliert", gestand der sichtlich bediente Unternehmer unumwunden ein. Die Folgen dieser Fehleinschätzung trafen das Unternehmen mit voller Härte. "Wir haben nämlich nicht mit dieser Flut an Rücksendungen oder überhaupt verweigerten Annahmen gerechnet. Das hat uns natürlich in ein deutliches Minus manövriert", schilderte er die verheerende Entwicklung. Zur Erinnerung: Im Sommer verschenkte der Influencer drei BMW im Wert von insgesamt 150.000 Euro.

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Zu den finanziellen Verlusten durch die geplatzte Aktion kamen massive logistische Probleme hinzu. Es habe gravierende Lieferverzögerungen und eine heftige Welle an Hasskommentaren im Netz gegeben. In der Folge sei es zu tiefgreifenden Vertrauensproblemen zwischen dem Unternehmen und der Kundschaft gekommen.

Ausverkauf mit 50 Prozent Rabatt und Tränen-Abschied

Aus diesem Grund zog der Internet-Star nun die Notbremse und besiegelte das Ende seiner unternehmerischen Aktivitäten: "Dementsprechend muss ich verkünden, dass dieser Black Month eine unserer letzten Aktionen ist." Jeder habe jetzt noch die Möglichkeit, die bekannten Socken um 50 Prozent reduziert zu kaufen, um die restlichen Lagerbestände zu räumen. Gleichzeitig versuchte er, besorgte Besteller zu beruhigen, und garantierte, dass jede Ware ordnungsgemäß ankommen werde.

Das Star-Foto des Tages 1 / 11 Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser! © Getty Images Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram

Zum Abschluss bedankte sich der Influencer ausdrücklich bei all seinen treuen Stammkunden, die ihn über die Jahre begleitet hatten. Am Ende der Aufnahme übermannten ihn schließlich die Emotionen, und er beendete das Video mit Tränen in den Augen.