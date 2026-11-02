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Silbereisen-Schock: Fällt Kitzbühel 2027 aus?

Nathalie Martens
von
Silbereisen
© Getty Images
Florian Silbereisen begeistert mit seinen gigantischen Feste-Shows seit Jahren ein Millionenpublikum und füllt die größten Hallen. Doch ausgerechnet beim Blick auf seinen frisch veröffentlichten Tournee- und Showplan für 2027 sorgt ein Detail für großes Erstaunen: Das legendäre Schlagerbooom Open Air in Tirol fehlt komplett.
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Für Schlagerfans stehen in den kommenden Monaten zahlreiche Höhepunkte auf dem Programm. Am 28. November startet zunächst das traditionsreiche "Adventsfest der 100.000 Lichter" live aus Suhl, mit dem Silbereisen und seine prominenten Gäste auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Ansturm auf das Event ist gewaltig, denn sowohl die Tickets für die Live-Sendung als auch für die Generalprobe am Vortag sind bereits restlos ausverkauft. Anschließend geht es nahtlos weiter, denn beim Ticketanbieter sind bereits Karten für den "Silvester-Schlagerbooom" live aus München erhältlich. Auch für das Jahr 2027 stehen mehrere Großveranstaltungen felsenfest im Kalender. So steigen die "Schlagerchampions" am 16. und 17. Januar 2027 in Berlin, während der traditionelle "Schlagerbooom" für den 15. und 16. Oktober 2027 in der Dortmunder Westfalenhalle terminiert ist.

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Große Verwunderung: Wo bleibt das Tiroler Open Air?

Doch genau zwischen diesen fest gebuchten Terminen klafft eine gewaltige Lücke, die Schlagerfreunde stutzig macht. Das beliebte "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel, das in den vergangenen Jahren mit seiner atemberaubenden Bergkulisse zu den absoluten Höhepunkten zählte, ist bislang nirgendwo im Veranstaltungskalender für 2027 zu finden. Für viele treue Fans kommt diese Leerstelle völlig überraschend, schließlich galt das sommerliche Festival im Kitzbüheler Tennisstadion bisher als unverrückbare Institution im Schlager-Sommer.

Ungewöhnliche Funkstille im Vergleich zu den Vorjahren

Ein Blick auf die vergangenen Jahre verdeutlicht, wie ungewöhnlich die aktuelle Situation ist. Normalerweise startete der Vorverkauf für das Spektakel in der Gamsstadt mit enormem Vorlauf. Die Tickets für das Open Air 2026 waren beispielsweise schon ab Juni 2025 erhältlich, also rund ein ganzes Jahr vor dem eigentlichen Event. Damals drückte Silbereisen den sogenannten "Ticket-Buzzer" noch medienwirksam live vor einem Millionenpublikum in seiner Sendung. Für das Jahr 2027 existieren dagegen bis heute weder ein offizielles Datum noch irgendwelche Vorverkaufs-Informationen.

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Kitzbühel schweigt: Fällt das Mega-Event ersatzlos aus?

Eine offizielle Nachfrage beim Stadion in Kitzbühel brachte laut "Schlager.de" bislang keine Entwarnung oder Klarheit. Von den Verantwortlichen vor Ort gab es auf Anfrage keine Stellungnahme zu den Gründen des Fehlens. In der Branche wird nun gerätselt, was das für die Zukunft des österreichischen Show-Highlights bedeutet. Denkbar wäre, dass die Ankündigung erst zur Jahreswende erfolgt, womöglich live beim Silvester-Schlagerbooom aus München. Gleichzeitig lässt sich aktuell jedoch nicht ausschließen, dass das Sommer-Highlight 2027 tatsächlich pausiert oder komplett gestrichen wird.

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