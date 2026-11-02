Hochmair & Schallenberg: Liebes-Show im MAK

Die "MARS" – MAK Art Society feiert ihren 40er. Am Red Carpet zeigten sich Philipp Hocmair und Alexander Schallenberg erstmals gemeinsam mit ihren Partnerinnen.

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Das 40-jährige Jubiläum der MARS – MAK Art Society wurde Montagabend im Museum für angewandte Kunst begangen. Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK, Gregor Murth, Wirtschaftlicher Geschäftsführer, sowie Martin Böhm, Präsident der MAK Art Society, luden zu einer Veranstaltung ein, die das Setting des Gründungsjahres 1986 aufgreift. Das Programm erinnert an historische Ereignisse dieses Jahres wie den Start der Weltraum-Mission MARS, die Gründung des Labels von Helmut Lang oder die Uraufführung von Thomas Bernhards Stück "Ritter, Dene, Voss" bei den Salzburger Festspielen.

Andreas Treichl, Desirée Treichl-Stürgkh und Alexander Schallenberg mit Freundin Johanna © Andreas Tischler / Vienna Press

Paarlauf am Red Carpet

Mit dabei waren auf Einladung von Lilli Hollein unter anderem Philipp Hochmair, der erstmals gemeinsam mit Freundin Carolin Sinemus für ein Foto posierte, sowie Alexander Schallenberg, der ebenfalls Foto-Premiere mit Freundin Johanna feierte, sowie zahlreiche weitere prominente Gäste.