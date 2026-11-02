Musical-Stars schon jetzt im Opernball-Fieber

Die Ballsaison rückt mit Riesenschritten näher und sorgt für glanzvolle Vorfreude auf das gesellschaftliche Highlight am Wiener Opernball. Angeführt von Musicalstar Nienke Latten präsentierten die Wiener Mode- und die Wiener Friseurinnung gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien im Ronacher die offizielle Style Bible für die Saison.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Wintergarten des Wiener Ronacher herrschte am Montag reger Andrang, als die Stars der Vereinigten Bühnen Wien die neuen Sujets persönlich signierten. Bereits im Oktober waren Publikumslieblinge wie Musical-Königin Nienke Latten im Ronacher in atemberaubende Roben heimischer Modemacherinnen geschlüpft, während Meisterfriseure für das perfekte Styling sorgten.

Nienke Latten beim Shooting © SARAH KATHARINA PHOTOGRAPHY

Unter dem Motto einer großen Hommage an unvergessene Ikonen wie Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Rita Hayworth und Mia Farrow verschmilzt heuer zeitloser Hollywood-Glamour mit der traditionsreichen Wiener Ballkultur.

Mitternachtsblau verdrängt Schwarz am Opernball-Parkett

In Sachen Robenfarben bringt die neue Ballsaison eine modische Wachablöse mit sich, die vor allem am Parkett der Wiener Staatsoper für Aufsehen sorgen wird. Mitternachtsblau wirkt elegant sowie geheimnisvoll und löst das klassische Schwarz endgültig ab. Wer gezielt auffallen möchte, greift zu knalligem Pink. Für funkelnden Glanz unter den Prunklustern sorgen glänzende Metallicfarben, allen voran üppiges Gold und Silber. Die Farben werden entweder konsequent monochrom von Kopf bis Fuß getragen oder raffiniert im Kontrast kombiniert, beispielsweise Pink mit tiefem Mitternachtsblau. Als Stoffe dominieren edle Spitze als ganzes Kleid oder zartes Detail sowie Pailletten, die bei jedem Walzerschritt das Licht reflektieren.

Pink ist in dieser Ballsaison wieder im Trend. © Katharina Schiffl

Perfekte Frisuren für eine rauschende Nacht

Auf den Köpfen der Ballgäste regiert ebenfalls die Eleganz des roten Teppichs. Hoch im Kurs stehen der klassische Audrey-Chignon als nobler Hochsteckdutt wie in Frühstück bei Tiffany sowie glänzende Vintage-Wellen im Stil der 1940er-Jahre. Mutige Trendsetterinnen wählen den gelockten Marilyn-Bob oder den frechen Pixie-Cut nach dem Vorbild von Mia Farrow. Gülten Karagöz, Landesinnungsmeisterin der Wiener Friseure, gab wertvolle Ratschläge für die Ballnacht: "Zum perfekten Ballauftritt gehört auch die perfekte Frisur. Sie muss zum Kleid, zur Persönlichkeit und zum Anlass passen – und natürlich die ganze Nacht halten, vom Eröffnungswalzer bis zur Quadrille um Mitternacht.

Team: Wolfgang Reichl, Patrizia Markus, Gülten Karagöz. © Katharina Schiffl

In dieser Ballsaison lassen wir uns von den großen Hollywood-Ikonen inspirieren und interpretieren deren zeitlose Eleganz auf moderne, neue Weise. Vom klassischen Chignon einer Audrey Hepburn bis zu den glamourösen, glänzenden Wellen einer Rita Hayworth – die legendären Looks werden neu inszeniert und mit aktuellen Trends verbunden. Wer in ein exklusives Ballkleid investiert, sollte bei der Frisur nicht sparen.

Die Balltrends der Saison. © Katharina Schiffl

Das Zusammenspiel zwischen Bühne und Ballsälen hob auch Christian Struppeck, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, hervor: "Wien steht für große Bühnen, große Emotionen und große Auftritte – im Musical genauso wie am Ballparkett. Was beide Welten verbindet, ist die Leidenschaft für Perfektion und die Kunst, Menschen zu begeistern."