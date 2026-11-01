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Egli in Wien: Das große Schlager-Spektakel!

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Beatrice Egli
© Michael de Boer
Gastspiel in der Bundeshauptstadt: Unter dem Motto "Tanzen – Lachen – Leben" kündigt Schlagerstar Beatrice Egli ihre neue Arena-Tournee für den Herbst 2026 an. Am 14. November macht die Schweizer Künstlerin Station in der Wiener Stadthalle.
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Die Schweizer Ausnahmekünstlerin Beatrice Egli gehört seit weit über einer Dekade zum absoluten Adel des modernen deutschsprachigen Schlagers. Mit stimmlicher Strahlkraft, imposanter Bühnenpräsenz und jenem unverwechselbaren Charme, der selbst den hartgesottensten Muffel erweichen lässt, begeistert die Sängerin ein Millionenpublikum. Nun hat die Musikerin ihre mit Spannung erwartete Konzertreise angekündigt, die sie im Herbst 2026 durch drei Länder führen wird. Ab Ende September stehen rund 20 Abende in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf dem Spielplan – eine fulminante Rückkehr auf die ganz großen Arenabühnen.

Unter dem Motto "Tanzen – Lachen – Leben" liefert die Schweizerin keineswegs nur eine schlichte Abfolge ihrer musikalischen Meilensteine ab, sondern verschreibt ihrem Publikum eine veritable Dosis Frohsinn. Getreu ihrem persönlichen Credo rückt Egli unverwüstlichen Optimismus, Lebensfreude und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein ins Scheinwerferlicht. Die gewitzte Melange aus mitreißenden Rhythmen, emotionalen Zwischentönen und herzlicher Fannähe verspricht ein Konzerterlebnis, bei dem nicht nur das Parkett, sondern auch die Seele ins Schwingen gerät.

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Großes Gastspiel in der Wiener Stadthalle

Für das heimische Publikum rotstiftwürdig ist allen voran der Samstag, 14. November 2026. An diesem Abend schlägt die Schweizer Schlager-Ritterin ihre Zelte in der Wiener Stadthalle (Halle D) auf, um die Bundeshauptstadt in eine glitzernde Hochburg der guten Laune zu verwandeln. Wiener Schlagerfans dürfen sich zudem über ein Schmankerl beim Kartenkauf freuen: Im Rahmen einer Ticket-Aktion auf oeticket wird für ausgewählte Preiskategorien ein Bonus von 20 Euro pro Karte gewährt – eine charmante Einladung, das Geldbörserl zu schonen und dafür umso beherzter mitzutanzen.

Musikkritik wie auch Publikum attestieren der Schweizerin längst einen Sonderstatus im Metier. Beatrice Egli hat dem traditionellen Genre einen frischen, zeitgemäßen Anstrich verpasst und bewiesen, dass moderner Schlager edel, dynamisch und mitreißend zugleich sein kann. Mit der kommenden Tournee setzt die Frohnatur einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere – stets geleitet von dem festen Vorsatz, ihr Publikum mit einem Koffer voller positiver Energie und unvergesslicher Augenblicke in die Wiener Nacht zu entlassen.

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