CasaNova-Matinee
"Die Tragik mit der Komik": Premiere für Fälbl und Härle
TV- und Comedy-Star Christoph Fälbl und Michelle Härle präsentierten am Samstag im CasaNova Vienna ihr gemeinsames Stück. In dem Inhalt trifft ein ausgebrannter Komödiant in einer Bar auf eine junge Frau mit einem großen Traum: Sie will unbedingt Komikerin werden. Für den erfahrenen Künstler ist das ein Witz im wahrsten Sinne des Wortes, da er den Humor schon längst verloren hat. Das Publikum langweilt ihn und die Bühne ödet ihn nur noch an.
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Wilder Ritt durch die Humorszene
Nur widerwillig nimmt er die junge Frau schließlich unter seine Fittiche. Was folgt, ist ein wilder Ritt durch die Welt der Gags und Pointen. Zwischen bissigen Kommentaren, schrägen Lektionen und missglückten Auftritten werden dabei die zentralen Fragen des Humors gestellt: Was macht einen Gag wirklich lustig und warum funktioniert ein Witz beim Einen, während er beim Anderen scheitert?
Prominente Gäste im Publikum
Im Publikum lachten und jubelten zahlreiche prominente Gäste. Darunter Kabarettist Reinhard Nowak, Schauspielerin Eva Maria Marold, Mime Christian Spatzek und zahlreiche weitere Premieren-Gäste.
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