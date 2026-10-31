oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

CasaNova-Matinee

"Die Tragik mit der Komik": Premiere für Fälbl und Härle

René Wastler
von
Christoph Fälbl und Michelle Härle
© René Brunhölzl
Am Samstag feierten Christoph Fälbl und Michelle Härle die Wien-Premiere des Comedy-Theaterstücks "Die Tragik mit der Komik" im CasaNova Vienna.
OE24 auf Google bevorzugen

TV- und Comedy-Star Christoph Fälbl und Michelle Härle präsentierten am Samstag im CasaNova Vienna ihr gemeinsames Stück. In dem Inhalt trifft ein ausgebrannter Komödiant in einer Bar auf eine junge Frau mit einem großen Traum: Sie will unbedingt Komikerin werden. Für den erfahrenen Künstler ist das ein Witz im wahrsten Sinne des Wortes, da er den Humor schon längst verloren hat. Das Publikum langweilt ihn und die Bühne ödet ihn nur noch an.

Auch interessant

Heidi Klum "eröffnet" Halloween in New York

Sarah Engels hat wieder "Ja" gesagt

Von "Batmobil" überfahren: Wieder Drama bei Film-Dreh

Wilder Ritt durch die Humorszene

Nur widerwillig nimmt er die junge Frau schließlich unter seine Fittiche. Was folgt, ist ein wilder Ritt durch die Welt der Gags und Pointen. Zwischen bissigen Kommentaren, schrägen Lektionen und missglückten Auftritten werden dabei die zentralen Fragen des Humors gestellt: Was macht einen Gag wirklich lustig und warum funktioniert ein Witz beim Einen, während er beim Anderen scheitert?

Reinhard Nowak und Eva Maria Marold
Reinhard Nowak und Eva Maria Marold © René Brunhölzl

Prominente Gäste im Publikum

Im Publikum lachten und jubelten zahlreiche prominente Gäste. Darunter Kabarettist Reinhard Nowak, Schauspielerin Eva Maria Marold, Mime Christian Spatzek und zahlreiche weitere Premieren-Gäste.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

FFP2-Maskenpflicht: Handel will nicht kontrollieren

DJ Ötzi war mit 20 Jahren obdachlos

DIESE Linke will jetzt Berlin regieren

Mausi Lugner: 'Brauche kein Halloween-Kostüm!'

Ganzes Dorf rettet sich auf zwei Bäume

Albertina holt Künstlerinnen vor den Vorhang

Junge Frau von Migranten sexuell belästigt

"Die Tragik mit der Komik": Premiere für Fälbl und Härle

Mann stach auf Ex-Freundin ein

Anca & Lucca gewinnen "Oscar" der Zauberkunst