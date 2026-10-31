Von "Batmobil" überfahren: Wieder Drama bei Film-Dreh

Bei den Dreharbeiten zum neuen Batman-Film kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Darsteller wurde vom Batmobil überfahren, woraufhin die Arbeiten erneut gestoppt werden mussten.

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Die Dreharbeiten zum neuen Batman-Streifen wurden nach einem Zwischenfall am Set vorübergehend unterbrochen. Der Unfall passierte bei dem Dreh einer dramatischen Szene. Eine Quelle berichtete: "Die Batman-Filme sind bekannt für ihre ehrgeizigen Szenen, aber diese ging schrecklich schief und ein Cast-Mitglied wurde verletzt. Leute, die am Set arbeiten, sagten, das Batmobil habe jemanden überfahren. Die Dreharbeiten wurden nach dem Unfall gestoppt. Diese Art von Actionfilmen bringt immer ein gewisses Risiko mit sich und dieser Unfall diente als Erinnerung daran."

Batmobil © Hersteller

Darsteller erholt sich zuhause

Der verletzte Darsteller wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt und erholt sich mittlerweile wieder zu Hause. In den Leavesden Studios in Hertsfordshire wurden die Arbeiten an "The Batman Part II" inzwischen wieder aufgenommen. Der 40-jährige britische Schauspieler Robert Pattinson schlüpft dabei erneut in die Rolle von Bruce Wayne und seinem Verbrecherbekämpfer-Alter-Ego.

Batmobil © Hersteller

Regiewechsel wegen persönlicher Gründe

Zusätzlich gab es bei der Produktion eine personelle Veränderung. Regisseur Matt Reeves musste das Projekt aus persönlichen Gründen verlassen, woraufhin "Ocean’s Eleven"-Regisseur Steven Soderbergh eingesprungen ist. Pattinson erklärte dazu: "Ich bin so froh, dass er gekommen ist, um Matt zu helfen. Es ist unglaublich großzügig von ihm – und er tut es auf die liebenswürdigste Art. Es ist völlig selbstlos. Matt hatte so viel Arbeit in das Drehbuch gesteckt und wir sind fast fertig."

Matt Reeves © Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros.

Prominenter Cast für 2028

Neben Pattinson gehören auch Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright und Scarlett Johansson zur Besetzung des Kinofilms. Trotz des Vorfalls am Set und des Regiewechsels ist der Kinostart des Actionstreifens weiterhin für Februar 2028 geplant.