Hollywood-Regisseur Michael Mann schießt sich versehentlich ins Bein

Der Hollywood-Regisseur und Produzent Michael Mann ist nach einem Unfall auf einem Schießstand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

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Samstag war der 83-jährige Filmemacher auf einem Schießstand in Los Angeles, als sich der Vorfall am Nachmittag ereignete. Eine Quelle berichtete "TMZ", dass der für seinen Film "Heat" aus dem Jahr 1995 bekannte Regisseur versuchte, seine Waffe in das Holster zu stecken, als sich ein Schuss löste und ihn im Bein traf. Er wurde mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht, während die Polizei und die Feuerwehr vor Ort waren. Die Polizeibehörde bestätigte, dass sich der Vorfall auf der Anlage "The Range LA" abspielte.

Details zum Trainingsunfall

Der Bericht stellt klar, dass er sich nicht absichtlich angeschossen hat, sondern während eines Trainingsunfalls verletzt wurde, als sich versehentlich ein Schuss in sein eigenes Bein löste. Mann arbeitet seit den 1980er-Jahren an großen Kinofilmen, darunter "Blutmond" (1986), "Der letzte Mohikaner" (1992), "Ali" (2001) und "Collateral" (2004). Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor erhielt in seiner Karriere vier Academy-Award-Nominierungen, gewann jedoch nie einen Oscar.

Adam Driver mit Michael Mann © Getty Images

Aktuelle Projekte des Regisseurs

Sein neuester Film war der 2023 erschienene Streifen "Ferrari" mit Adam Driver und Penelope Cruz in den Hauptrollen. Derzeit arbeitet er an einem lang erwarteten Prequel zu "Heat", für das bereits eine hochkarätige Besetzung verpflichtet wurde.