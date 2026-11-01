Regina Ziegler im Alter von 82 Jahren verstorben

Die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler ist verstorben. Der Tod der einflussreichen Branchen-Pionierin löst große Anteilnahme aus.

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Am Sonntag, den 1. November, ist die Filmemacherin Regina Ziegler in der Nacht in einem Berliner Krankenhaus im Kreis ihrer Familie verstorben. Dies bestätigte ihre Tochter Tanja Ziegler gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung. Ziegler zählte über Jahrzehnte zu den prägendsten Persönlichkeiten der Film- und TV-Branche und verantwortete über 500 Produktionen, wofür ihr unter anderem das Museum of Modern Art in New York eine Retrospektive widmete.

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Pionierin der deutschen Filmbranche

Im Jahr 1973 gründete Regina Ziegler als erste Frau eine eigene Produktionsfirma in einer von Männern dominierten Branche. Für ihren Erfolg nannte sie stets den "Mut zum Risiko" und Durchhaltevermögen als entscheidend. Noch am 6. Oktober absolvierte sie ihren letzten öffentlichen Auftritt bei einer Filmpremiere in Berlin. Im Sommer feierte sie zudem die Hochzeit ihrer Tochter im Schwarzwald.

Die große Liebe ihres Lebens

Privat war der Regisseur Wolf Gremm ihre große Liebe, mit dem sie 44 Jahre lang bis zu dessen Tod im Jahr 2015 zusammen war. Er führte auch bei ihrem ersten Spielfilm "Ich dachte, ich wäre tot" Regie. Auf das Thema Rente reagierte Ziegler noch 2026 empört und betonte damals ihren Wunsch, 100 Jahre alt zu werden und bis dahin weiter zu produzieren.

Lebenswerk bleibt der Branche erhalten

Mit dem Tod von Regina Ziegler geht ein bedeutendes Kapitel der deutschsprachigen Filmgeschichte zu Ende. Ihre zahlreichen Werke und Produktionen bleiben der Filmwelt erhalten.