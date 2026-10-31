Pop-Titan Dieter Bohlen schlägt sich auf Seite von Gen-Z-Proteste

Der bekannte Musikproduzent Dieter Bohlen hat sich überraschend hinter die bundesweiten Demonstrationen der jungen Generation gestellt. In einer ausführlichen Videobotschaft verteidigt der Musiker die friedlichen Proteste der Bewegung "Gen Z regelt" und übt scharfe Kritik an den politischen Prioritäten.

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Am vergangenen Samstag gingen in zahlreichen deutschen Städten tausende Jugendliche auf die Straße, um lautstark auf ihre Zukunftssorgen aufmerksam zu machen. Die Initiative mit dem Namen "Gen Z regelt" fordert unter anderem massive Investitionen in das marode Bildungswesen, einen spürbaren Ausbau der Infrastruktur sowie bezahlbaren Wohnraum. Zudem wendet sich die Bewegung entschieden gegen die aktuell diskutierte Wiedereinführung der Wehrpflicht.

Dieter Bohlen nutzte nun seine reichweitenstarke Plattform, um den Demonstranten öffentlich den Rücken zu stärken. Vor seinen 1,6 Millionen Followern auf Instagram betonte der DSDS-Chefjuror: "Ja, meine Freunde, es ist richtig, wenn euch der Kragen platzt und wenn ihr demonstrieren geht." Dabei stellte der Musiker klar, dass sich seine Unterstützung auf den friedlichen Teil der Protestbewegung bezieht.

Familiäre Gründe für das Nein zur Wehrpflicht

Besonders intensiv widmete sich der sechsfache Familienvater der Debatte um den Militärdienst. Die Vorstellung, junge Menschen wieder verpflichtend an die Waffe zu rufen, stößt bei ihm auf entschiedene Ablehnung. Bohlen erklärte dazu: "Ich bin auch total gegen eine neue Wehrpflicht, ja. Warum? Ich habe sechs Kinder, die würde ich niemals in den Krieg schicken."

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Zur Untermauerung seiner Haltung verwies der Musikstar auf die eigene Familiengeschichte und die traumatischen Erlebnisse der vorherigen Generation:

Er selbst sei neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Welt gekommen.

Sein eigener Vater zog damals als 18-Jähriger in den Krieg und geriet unmittelbar darauf in Gefangenschaft, die er nur knapp überlebte.

Aus dieser historischen Erfahrung zieht Bohlen ein klares Fazit: "Wofür? Wofür sind diese Kriege gut? Für gar nichts. Und deshalb sollten wir alle dagegen sein."

Bohlen prangert Geldverschwendung der Politik an

Neben der sicherheitspolitischen Debatte teilte der Songwriter auch die wirtschaftlichen und sozialen Ängste der Jugendlichen. Die Sorge der Demonstranten um ihre berufliche und private Zukunft sei vollkommen berechtigt: "Und natürlich habt ihr Angst um eure Zukunft. Mit Recht."

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Verantwortlich für den Frust der Jugend macht Bohlen primär verfehlte staatliche Weichenstellungen. Der Musiker warf den verantwortlichen Entscheidungsträgern vor, vorhandene Steuermittel an den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei zu verteilen:

Geld sei auf staatlicher Ebene grundsätzlich in ausreichendem Maße vorhanden.

Die Mittel würden jedoch nicht gezielt in Schulen und zeitgemäße Bildungseinrichtungen investiert.

Dringend notwendige Sanierungen und Modernisierungen der öffentlichen Infrastruktur blieben auf der Strecke.

Dass sich mit Bohlen einer der profiliertesten deutschen Unterhaltungsstars derart unmissverständlich hinter die Anliegen der Demonstranten stellt, verleiht der Debatte um die Anliegen der jungen Generation neues politisches Gewicht.