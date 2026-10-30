Pietro Lombardi rechnet mit Promis ab: "Fake"

In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, welche Stars sich als Freunde ausgeben, in Wirklichkeit aber keine sind. Der DSDS-Star gibt eine ehrliche Antwort, die überrascht.

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Die öffentliche Glitzerwelt der Stars fasziniert die Fans aus aller Welt. Dass diese jedoch viel mehr Schein als sein ist, erfuhr Sänger Pietro Lombardi im Laufe seiner Karriere auf schmerzhafte Art und Weise. Auf Instagram packte er in einer Fragerunde über prominente Fake-Freunde aus.

Viele seiner Kollegen meldeten sich laut seinen Schilderungen ausschließlich aus Berechnung: "Sie melden sich nur, wenn sie etwas brauchen, oder wenn man gerade maximal im Hype ist." Für den Musiker, der selbst seit vielen Jahren im Rampenlicht steht und alle Höhen und Tiefen des Erfolgs durchlebt hat, ist diese Erkenntnis eine bittere Realität. Freundschaftliche Gesten entpuppen sich hinter den Kulissen allzu oft als eiskalte PR-Strategien.

Die Scheinwelt der Social-Media-Stars

Besonders stört sich Lombardi an der verlogenen Außendarstellung vieler Internet-Bekanntheiten. Die meisten Prominenten und selbst ernannten Möchtegern-Celebrities verkörperten in der Öffentlichkeit nach seiner Einschätzung eine komplett falsche und künstliche Kunstfigur. Zwar verzichtete er darauf, konkrete Namen zu nennen, doch seine Warnung stützt sich auf jahrelange, persönliche Einblicke hinter die Kulissen: "Vertraut mir, ich kenne das echte Leben von so vielen."

Pietro Lombardi rechnet ab. © Instagram

Wenn er anschließend sehe, wie sich dieselben Menschen in ihren Social-Media-Beiträgen und Fernsehauftritten als strahlende Vorbilder inszenieren, könne er oft nur noch fassungslos den Kopf schütteln. Es sei für ihn schlichtweg verrückt, wie leichtgläubig die breite Öffentlichkeit diesen perfekten Illusionen Glauben schenke.

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Familienurlaub mit Ex Laura in Dubai

Seine schonungslose Abrechnung verfasste der Musiker nicht etwa aus einem Tonstudio, sondern mit viel Abstand zum heimischen Medienzirkus. Derzeit genießt Lombardi eine ausgedehnte Auszeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa und den beiden gemeinsamen kleinen Söhnen Amelio und Leano urlaubt er in der Wüstenmetropole Dubai.

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Mit einem liebevollen Schnappschuss bewies der stolze Papa, wie prächtig sich seine beiden jüngsten Kinder entwickeln. Fernab der falschen Versprechungen der Glitzerwelt besinnt sich Pietro Lombardi auf das, was wirklich zählt: Die ungeschminkte Wahrheit und der Schutz seiner Familie.