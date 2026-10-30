Sandy Meyer-Wölden tobt wegen Pocher-Zwillingen!

Erziehungs-Chaos bei den Promi-Eltern: Bei einem gefeierten Live-Auftritt ihres Podcasts in München packte Alessandra Meyer-Wölden schonungslos über ihre gemeinsamen Zwillinge mit Ex-Mann Oliver Pocher aus.

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Obwohl die Scheidung von Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden bereits über ein Jahrzehnt zurückliegt, bilden die beiden bis heute ein eingespieltes Team. Normalerweise halten die Eltern ihre drei gemeinsamen Kinder – Tochter Nayle sowie die eineiigen Zwillinge Emmanuel und Elian – strikt aus den Medien fern. Doch bei der Aufzeichnung ihres gemeinsamen Formats "Die Pochers! Live" am Sonntagabend in München platzte der Unternehmerin auf der Bühne der Kragen. Sie sei erst fünf Minuten vor Showbeginn eingetroffen, weil ihre Söhne sie im Vorfeld völlig um den Verstand gebracht hätten.

Eigentlich besuchen die Zwillinge ein renommiertes Internat in Spanien, nutzten jedoch die Schulferien für einen Aufenthalt in Deutschland, wo Nachhilfestunden auf dem Programm standen. Anstatt brav zu lernen, erlaubten sich die Brüder einen faustdicken Streich: Sie schwindelten dem Nachhilfelehrer vor, kurz im Nachbarzimmer Papier holen zu müssen, stellten den Computer stumm und spielten stattdessen heimlich an der Playstation. Als Meyer-Wölden nach zehn Minuten stutzig wurde, weil es im Zimmer verdächtig ruhig blieb, flog der Schwindel auf.

Gefährlicher Streich am Auto: Motor aufheulen gelassen

Die Wut der Mutter erreichte kurz darauf ihren absoluten Höhepunkt. Vor dem geplanten Weiterflug nach Florida bat sie ihre beiden Söhne, das Reisegepäck zum Auto zu tragen, während sie sich im Badezimmer für den abendlichen Bühnenauftritt fertig machte. Plötzlich drang ohrenbetäubender Motorenlärm durch das geöffnete Fenster nach oben.

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Als sie entsetzt nach unten blickte, traute sie ihren Augen kaum: Die Teenager hatten sich abwechselnd hinter das Steuer des Wagens gesetzt, den Motor gestartet und traten mit voller Wucht aufs Gaspedal. Für die Mutter war damit das Maß des Erträglichen endgültig voll, zumal die gefährliche Aktion unmittelbar auf das Nachhilfe-Desaster folgte.

Wutausbruch am Telefon: Pocher musste als Puffer herhalten

Völlig außer sich wandte sich Meyer-Wölden auf der Bühne direkt an ihren Ex-Mann: "Es ist unglaublich, die zwei schaffen es, mich aus meiner Mitte zu bringen, früher warst du das." Um ihre aufgestaute Wut nicht an den Kindern auszulassen, griff sie kurz vor dem Auftritt zum Hörer und lud ihren gesamten Frust bei Oliver Pocher ab.

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Der Comedian erwies sich in der heiklen Situation als geduldiger Zuhörer, wofür sich seine Ex-Frau vor dem Publikum dankbar zeigte. Das Kumpel-Verhältnis der beiden Ex-Partner bewies einmal mehr, dass Humor und gegenseitiger Beistand die wirksamsten Waffen gegen den ganz normalen Wahnsinn der Pubertät bleiben.