Mario Adorf: Heimlich in Saint-Tropez beigesetzt!

Schauspiel-Legende Mario Adorf hat seine letzte Ruhestätte an einem seiner absoluten Sehnsuchtsorte gefunden.

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Nachdem Mario Adorf am 8. April 2026 nach kurzer Krankheit friedlich in seiner Pariser Wohnung entschlafen war, fand nun die Beisetzung in aller Stille statt. Wie sein langjähriger Manager Michael Stark gegenüber BILD bestätigte, wählte die Familie ganz bewusst einen Termin abseits der Öffentlichkeit. Das Datum wurde streng geheim gehalten, um Störungen auszuschließen. Nach einer großen offiziellen Gedenkfeier im Mai in München wollte Adorfs Ehefrau Monique die eigentliche Bestattung, ganz dem letzten Willen ihres Mannes entsprechend, so schlicht und bescheiden wie möglich gestalten.

Der letzte Ruheort liegt am äußersten Ende des Friedhofs unter schattenspendenden Pinienbäumen mit direktem Blick auf das blaue Mittelmeer. Auf einer kleinen Gedenktafel aus schwarzem Marmor lächelt der beliebte Charakterdarsteller den Besuchern von einem Foto entgegen: verschmitzt, mit erhobenem Zeigefinger.

Erfüllung eines lang gehegten Herzenswunsches

Mit der Beisetzung an der französischen Riviera erfüllte sich eine persönliche Vorahnung des Schauspielers. In seinem letzten großen Interview im August 2025 auf einer Hotelterrasse in Saint-Tropez hatte Adorf bereits über das Älterwerden und seine Vergänglichkeit nachgedacht. Schon damals schwärmte er von der besonderen Atmosphäre des Küstenfriedhofs direkt am Meer und betonte, dass er sich genau dort vorstellen könne, einmal für immer zu ruhen.

© imago images/Cola Images

Das frühere Fischerdorf war für Adorf und seine Frau Monique über viele Jahrzehnte hinweg ein unverzichtbarer Zufluchtsort. Neben ihren festen Wohnsitzen in Paris und München verbrachte das Paar fast jeden Sommer an der Côte d’Azur, wo der gefeierte Weltstar einfach privat sein konnte. Über die Beziehung zu seiner großen Liebe berichtete er einst offen, dass es anfangs ein langes Hin und Her über siebzehn Jahre gewesen sei, ehe sie heirateten und Monique ihn fortan zu allen Dreharbeiten rund um den Globus begleitete.

Ewige Nachbarschaft mit Brigitte Bardot

Eine bemerkenswerte Rolle in der Liebesgeschichte des Paares spielte die französische Filmikone Brigitte Bardot. Sie war es, die Mario Adorf einst mit ihrer engen Freundin Monique zusammenbrachte und damit das Fundament für das jahrzehntelange Eheglück legte.

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Nun schließt sich an der südfranzösischen Küste ein berührender Kreis: Auch Brigitte Bardot fand Ende 2025 auf dem "Cimetière Marin" ihre letzte Ruhe. Die beiden einstigen Filmkollegen und langjährigen Weggefährten ruhen nun in friedlicher Nachbarschaft auf demselben Friedhof hoch über den Wellen des Meeres.