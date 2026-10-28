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Heftige Worte

Fitness-Ikone Thiel gesteht: "Bin am Tiefpunkt"

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Mit emotionalen Worten meldet sich Sophia Thiel bei ihren Fans: Die Fitness-Influencerin berichtet offen von einem mentalen Tiefpunkt und ihrem anhaltenden Kampf gegen die Essstörung.
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In einer Instagram-Story gewährt Sophia Thiel ihrer Community einen ungeschönten Einblick in ihre derzeitige Verfassung.

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Schwierige Wochen

Die 31-Jährige erklärte offen, sie sei "mental mal wieder an einem absoluten Tiefpunkt". Die zurückliegenden Wochen seien für sie "richtig, richtig schwierig" gewesen. Anstelle eines ursprünglich geplanten Inhalts entschied sie sich dazu, die aktuelle Belastung unverblümt mit ihren Followern zu teilen.

Offene Worte über Rückschlag

Zuletzt war die Sportlerin häufiger krank, weshalb sie rund einen Monat lang nicht mehr im Fitnessstudio trainieren konnte. In dieser Zeit traten alte Belastungsmuster wieder verstärkt hervor:

  • Trainingspause und Zunahme: Durch den Ausfall der Einheiten fehlte die Bewegung, während sie wieder an Gewicht zulegte.
  • Verstärkte Essstörung: Da sie ohne Einschränkung aß, worauf sie Lust hatte, gewann die Thematik der Essstörung wieder mehr Raum.
  • Schwere Antriebslosigkeit: Im Alltag fühlte sie sich überfordert, sodass selbst kleinste Aufgaben zur enormen Hürde wurden.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

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Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

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© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

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Tränen vor dem Training

Um den Zustand nicht allein bewältigen zu müssen, hat sie bereits einen Termin bei ihrer Therapeutin vereinbart. Trotz fehlenden Antriebs überwand sie sich schließlich zu einer Trainingseinheit. Sie berichtete, sie habe "null Motivation" verspürt und vor dem Gang ins Studio "kurz geweint". Sie absolvierte das Training dennoch, wenngleich sie den Schritt als "trotzdem sehr mühsam" beschrieb. Anschließend bereitete sie sich eine gesunde Mahlzeit zu und stellte sich darauf ein, dass auch die kommenden Tage herausfordernd bleiben dürften.

Sophia Thiel
Sophia Thiel © Getty Images for Universal Pictures

Offener Umgang seit Jahren

Der Umgang mit psychischen Erkrankungen zieht sich bereits seit Längerem durch ihre Biografie. Nachdem sie sich 2019 überraschend für eine Auszeit komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, spricht sie seit ihrer Rückkehr regelmäßig über Depressionen, Essstörungen und den Umgang mit dem eigenen Körper.

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