Sarah Kern: Vom Pleite-Schock zur Luxus-Villa!

Vom bitteren finanziellen Tiefschlag zurück ins sonnige Luxusleben: Modedesignerin und Reality-Star Sarah Kern hat ihr Leben radikal umgekrempelt. Auf der Mittelmeerinsel Zypern fand die Unternehmerin ein neues Zuhause und rettete ihre finanzielle Unabhängigkeit dank OnlyFans.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hinter der einstigen Modeschöpferin liegen turbulente Zeiten, die von existenziellen Sorgen geprägt waren. Nach dem schmerzhaften Verlust ihrer lukrativen Homeshopping-Verträge und einer durchlebten Privatinsolvenz, bei der sie zeitweise vor einem leeren Bankkonto stand, zog Sarah Kern nun einen befreienden Schlussstrich unter ihre Vergangenheit. Gemeinsam mit ihren Kindern verlegte die Designerin ihren Lebensmittelpunkt nach Paphos auf Zypern, nachdem ihr jüngerer Sohn den Schulabschluss erfolgreich meisterte. Auch ihr älterer Sohn lebt inzwischen auf der Sonneninsel.

In Zypern genießt die Unternehmerin ein völlig neues Lebensgefühl. Durch die Zusammenlegung zweier Haushalte konnte sie ihre monatlichen Ausgaben spürbar optimieren und sich zugleich ihren Traum vom mediterranen Wohnen erfüllen. Mit sichtlicher Begeisterung schwärmt Kern über ihr neues Domizil: Sie bewohne nun ein Traumhaus mit eigenem Pool in einer malerischen Gegend mit direktem Blick auf das weite Meer.

Erotik-Plattform als finanzieller Lebensretter

Den Schlüssel zu ihrer wiedergewonnenen Stabilität verdankt die Unternehmerin vor allem einer Plattform, die in der Gesellschaft oft kontrovers diskutiert wird. Gegenüber dem Sender RTL sprach Kern erfrischend ungeschminkt über ihre Haupteinnahmequelle: "OnlyFans ist natürlich meine größte Einnahmequelle. Die Plattform ist mein Retter." Für sie ist die Freizügigkeit im Netz jedoch weit mehr als ein reines Geschäftsmodell. Kern begreift diesen Schritt als persönliche Emanzipation und betonte selbstbewusst: "Jetzt bin ich wieder in meiner Weiblichkeit."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Einnahmen aus dem Bezahlportal gaben ihr die notwendige Sicherheit zurück, um nach den schweren Jahren der finanziellen Not wieder nach vorne zu blicken und neue berufliche Projekte anzupacken.

Erfolgreiche Maklerin auf dem zypriotischen Immobilienmarkt

Auf ihren Social-Media-Erfolgen ruht sich die einstige Ehefrau des legendären Modemachers Otto Kern keineswegs aus. Als zweites festes Standbein hat sie den boomenden Immobilienmarkt auf Zypern für sich entdeckt. Als Maklerin vermittelt sie exklusive Feriendomizile und Luxusobjekte gezielt an kaufkräftige Kundschaft aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Die Insel biete hervorragende Bedingungen für wohlhabende Investoren, weshalb die Nachfrage ungebrochen hoch sei. Ihren geschäftlichen Riecher kommentiert die Powerfrau gewohnt selbstsicher: "Da habe ich aufs richtige Pferd mal wieder gesetzt." Mit der Kombination aus Online-Präsenz und Immobiliengeschäften beweist Sarah Kern, dass sie sich auch nach den schwersten Schicksalsschlägen immer wieder neu erfinden kann.