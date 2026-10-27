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Bohlen-Liebling: DSDS-Star im Krebs-Endstadium!

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Ein Mann liegt im Krankenhausbett und zeigt ein Peace-Zeichen mit der Hand.
© Instagram
Musiker Jan Wächter kämpft gegen eine extrem seltene und lebensbedrohliche Form von Krebs. Bei dem einstigen Schützling von Pop-Titan Dieter Bohlen wurde ein Nebennierenkarzinom diagnostiziert, das trotz intensiver Behandlungen inzwischen gestreut hat.
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Einst begeisterte Jan Wächter (37) im Jahr 2017 bei "Deutschland sucht den Superstar" die Jury mit seiner kraftvollen Ausstrahlung und seiner sportlichen Statur. Acht Jahre nach seiner TV-Teilnahme veränderte sich sein Leben jedoch dramatisch. Im Jahr 2025 suchte der ehemalige Versicherungsvertreter wegen anhaltender, starker Rückenschmerzen und beängstigendem Herzstechen einen Arzt auf. Die folgenden medizinischen Untersuchungen brachten einen niederschmetternden Befund ans Licht: Wächter litt an einem bösartigen Nebennierenkarzinom.

Die Dimension des Geschwürs war alarmierend, denn der Tumor hatte bereits annähernd die Größe eines Handballs erreicht. In einer mehrstündigen Notoperation gelang es den Chirurgen, die bösartige Wucherung vollständig herauszuschneiden. Diese Form von Krebs gilt als extrem selten, da in Deutschland jährlich nur rund einhundert Menschen daran erkranken. Da die Krankheit bisher wissenschaftlich kaum erforscht ist, gestalten sich verlässliche Heilungsprognosen für die Mediziner äußerst schwierig.

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Rückfall im Endstadium und Betreuung an der Uniklinik Heidelberg

Nach dem schweren Eingriff musste sich Wächter einer kräftezehrenden Tablettentherapie unterziehen, deren gravierende Nebenwirkungen seinen geschwächten Körper massiv zusetzten. Zunächst schien die Behandlung anzuschlagen, und der heutige Social-Media-Manager galt nach einigen Monaten vorübergehend als krebsfrei. Doch die Erleichterung währte nur kurz: Im Juli folgte die nächste Hiobsbotschaft, als Ärzte gefährliche Metastasen in seiner Leber entdeckten.

Inzwischen befindet sich Wächter im fortgeschrittenen Krebs-Endstadium IV und wird an der renommierten Uniklinik Heidelberg betreut, wo Spezialisten prüfen, welche weiteren Behandlungsschritte noch sinnvoll sind. Die gesundheitliche Notlage stürzte ihn auch in finanzielle Bedrängnis, da er seine berufliche Tätigkeit aufgeben musste. Er lebt derzeit von Krankentagegeld und sagte sämtliche Aufträge ab, um sich voll auf die Genesung zu konzentrieren.

Mutmacher mit Musikprojekt CNCR Sounds

Trotz der niederschmetternden Prognose weigert sich der frühere Castingshow-Teilnehmer standhaft, die Hoffnung zu verlieren oder sich als Opfer zu sehen. Mit seinem Musikprojekt CNCR Sounds auf Instagram sowie über eine Spendenkampagne auf GoFundMe tritt er als digitaler Straßenmusiker auf. Neben einem kleinen Zusatzeinkommen steht für ihn vor allem die Aufklärung über die Krankheit im Vordergrund. Er möchte Ängste abbauen und anderen Betroffenen Zuversicht schenken.

Das Star-Foto des Tages

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Familienfoto aus dem Hause Brosnan

Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl.

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Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

Auf die Frage nach Angst vor dem Tod antwortet er mit bemerkenswerter Tapferkeit: Seine Seele sei noch nicht bereit zu sterben, und er sehe die Krankheit auch als Chance, seinen Horizont zu erweitern. Bereits bei DSDS hatte Chefjuror Dieter Bohlen Wächters positive Ausstrahlung gelobt, als er ihn als mega-sympathisch mit tollem Lachen einstufte. Damals schaffte es Wächter unter die Top 50; heute führt er den wichtigsten Kampf seines Lebens.

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