"Wetten, dass..?": Frank Elstner über Bill und Tom Kaulitz

Vor der Rückkehr der Kultshow "Wetten, dass..?" hat sich Show-Erfinder Frank Elstner zur Moderation durch Bill und Tom Kaulitz geäußert und zu Gelassenheit aufgerufen.

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Am Samstag, 5. Dezember 2026, 20:15 Uhr kehrt "Wetten, dass..?" auf die Bildschirme zurück – mit Bill und Tom Kaulitz, 37, als Moderatoren. Während viele Fans gespannt auf die Neuauflage warten, sehen andere die Wahl der Zwillingsbrüder kritisch. Nun meldete sich Frank Elstner, 84, zu Wort, der die Unterhaltungsshow einst erfand und 39-mal moderierte. Seine Einschätzung fällt inzwischen differenzierter aus.

Rekord bei Ticketanfragen für Comeback

Dass Tom und Bill Kaulitz ein großes Publikum erreichen, zeigten sie bereits mit Tokio Hotel, ihrem Podcast "Kaulitz Hills" und ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz". Seit Januar 2026 steht fest, dass sie die einmalige Neuauflage präsentieren. Laut ZDF sind bereits mehr als 250.000 Ticketanfragen eingegangen, was einen neuen Rekord darstellt. Bei früheren Ausgaben habe es meist Anfragen im mittleren fünfstelligen Bereich gegeben. Allerdings wird die Verpflichtung der Brüder nicht von allen Zuschauenden begrüßt.

Frank Elstner © Getty Images

Frank Elstner fordert Abwarten

Äußerte sich Elstner im Januar gegenüber dem "Spiegel" noch nahezu euphorisch, stellte er im Gespräch mit "t-online" nun klar: "Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Entscheidung war." Ihm gehe es vor allem darum, verfrühte Kritik einzudämmen. "Ich habe gesagt: Ich kann den Shitstorm nicht verstehen, wenn jetzt schon alle sagen, das wird nichts, obwohl sie noch nichts gesehen haben. Meine Einstellung dazu ist: abwarten und Tee trinken." Weiter erklärte der 84-Jährige: "Die Kaulitz-Brüder sind Weltstars, die kennt man überall. Ob das funktioniert, weiß man eben noch nicht." Er wolle keine negative Stimmung erzeugen und hoffe auch für das ZDF auf weiteren Erfolg.

Rückendeckung von früheren Moderatoren

Rückenwind erhalten die Brüder von anderen prominenten Gesichtern der Sendung. Michelle Hunziker, 49, betonte im April gegenüber "TV Digital": "Ich freue mich riesig für die beiden. Die Kaulitz-Brüder machen wirklich super Sachen, sie ticken sehr gut miteinander – und das Publikum liebt sie." Auch Markus Lanz, 57, der die Show ab 2012 für zwei Jahre moderierte, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er sich auf die beiden als neue, unkonventionelle Gastgeber freue: "Ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige." Nach der Einstellung 2014 war die Show zwischen 2021 und 2023 dreimal mit Thomas Gottschalk, 76, zurückgekehrt.