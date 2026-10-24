Martina Reuter startet SO in ihren wichtigsten Wettbewerb

Martina Reuter nimmt am Samstag an einem der größten Bodybuilding-Wettkämpfe weltweit teil, den NPC New England Championships in Boston. Kurz davor zeigt die Moderatorin ihre Wettkampfform.

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Vor kurzem trennte sich Martina Reuter von ihrem Partner und Trainer Vladi Pavlic. Mit ihrem neuen Trainer Olaf Mann will nun die Moderatorin bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA um den Titel mitkämpfen.

Reuter nimmt nämlich bei den NPC New England Championships in Boston teil. Es gehört zu den größten Bodybuilding-Wettbewerben der Welt. Kurz vor dem Start postet die Moderatorin auf Instagram ein Video von ihrem Warm-up.

"DREAM BIG! NEVER GIVE UP!"

Sie schreibt, dass sie bereit sei. Kurz vor dem Wettbewerb zeigt sich Reuter aufgeregt: "Volles Haus! Die Halle bebt! Die Bühne wartet! Und mein Herz schlägt bis zum Hals!" Die Moderatorin wird in ihrem Emotional: "18 Monate harte Arbeit. Tausende Stunden Training. Schweiß, Tränen, Disziplin und ein unbändiger WILLE! ICH MACHE DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH!"

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Die Bodybuilderin ist auf ihre bisherige Leistung extrem stolz: "Wer hätte gedacht, dass ich einmal in Amerika bei einem der größten Bodybuilding-Wettkämpfe auf der Bühne stehe? DREAM BIG! NEVER GIVE UP! Ich bin stark. Ich bin stolz. Ich bin bereit!" Zum Abschluss hat Reuter auch eine Botschaft an ihre weiblichen Fans: "Für alle Frauen, die große Träume haben! Glaubt an euch! Alles ist möglich, wenn euer Wille stärker ist als eure Angst!"