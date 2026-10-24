oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

In der USA

Martina Reuter startet SO in ihren wichtigsten Wettbewerb

Anton Petricevic
von
14-Tage-Formel: So hat Martina Reuter nachhaltig abgenommen
© edition a
Martina Reuter nimmt am Samstag an einem der größten Bodybuilding-Wettkämpfe weltweit teil, den NPC New England Championships in Boston. Kurz davor zeigt die Moderatorin ihre Wettkampfform.
OE24 auf Google bevorzugen

Vor kurzem trennte sich Martina Reuter von ihrem Partner und Trainer Vladi Pavlic. Mit ihrem neuen Trainer Olaf Mann will nun die Moderatorin bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA um den Titel mitkämpfen.

Auch interessant

"Abgehakt": Simone Lugner spricht Klartext über Mitbewohner

Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels

Schwarzenegger traumatisierte seine Enkerl

Reuter nimmt nämlich bei den NPC New England Championships in Boston teil. Es gehört zu den größten Bodybuilding-Wettbewerben der Welt. Kurz vor dem Start postet die Moderatorin auf Instagram ein Video von ihrem Warm-up.

"DREAM BIG! NEVER GIVE UP!"

Sie schreibt, dass sie bereit sei. Kurz vor dem Wettbewerb zeigt sich Reuter aufgeregt: "Volles Haus! Die Halle bebt! Die Bühne wartet! Und mein Herz schlägt bis zum Hals!" Die Moderatorin wird in ihrem Emotional: "18 Monate harte Arbeit. Tausende Stunden Training. Schweiß, Tränen, Disziplin und ein unbändiger WILLE! ICH MACHE DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH!"

Die Bodybuilderin ist auf ihre bisherige Leistung extrem stolz: "Wer hätte gedacht, dass ich einmal in Amerika bei einem der größten Bodybuilding-Wettkämpfe auf der Bühne stehe? DREAM BIG! NEVER GIVE UP! Ich bin stark. Ich bin stolz. Ich bin bereit!" Zum Abschluss hat Reuter auch eine Botschaft an ihre weiblichen Fans: "Für alle Frauen, die große Träume haben! Glaubt an euch! Alles ist möglich, wenn euer Wille stärker ist als eure Angst!"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

So "häuten" Sie eine Wassermelone

Schwarzenegger traumatisierte seine Enkerl

Drogenbande schmuggelte 39 Kilo Crystal Meth

Martina Reuter startet SO in ihren wichtigsten Wettbewerb

Aida darf wieder Hanf-Brownies verkaufen

Separatisten lassen vier OSZE-Beobachter frei

Große Trauer: Zoë Straubs letzter Song mit Papa

Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels

"Abgehakt": Simone Lugner spricht Klartext über Mitbewohner

Heino verliert vor Gericht