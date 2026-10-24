Wörthersee-Glamour
Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels
Am Donnerstag verwandelte sich das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach erneut in einen Schauplatz außergewöhnlicher Eleganz. Anja und Kurosh Danesh luden zum mittlerweile traditionellen Fest "Danesh exklusiv" ein und boten den Anwesenden ein Programm, das ganz im Zeichen von Qualität, Handwerkskunst und stilvollem Genuss stand.
Einblicke in meisterhafte Handwerkskunst
In der einzigartigen Atmosphäre des Hotels präsentierte Danesh Teppiche eine beeindruckende Auswahl hochwertiger Teppichkunst. Erlesene Materialien, faszinierende Muster und meisterhafte Verarbeitung zeigten eindrucksvoll die Tradition, Leidenschaft und das handwerkliche Können hinter jedem Stück. Die Anwesenden erhielten Einblicke in die vielfältige Welt der Exponate und erfuhren Wissenswertes über die aufwendige Herstellung, individuelle Anfertigung sowie besondere Techniken, die jedes Objekt zu einem unverwechselbaren Unikat machen.
Exquisite Kulinarik und musikalische Highlights
Für kulinarische Höhepunkte sorgten Richard Hessl und sein Team, die das Event mit exquisiten Köstlichkeiten auf höchstem Niveau begleiteten. Auch das musikalische Programm trug maßgeblich zur Stimmung bei: Pianist Simon Stadler, Sängerin Marina Ferdinand und Saxophonist Edgar Unterkirchner verfeinerten die Veranstaltung mit ihren Darbietungen. Das engagierte Team des Hauses rund um Florian Scheichenbauer und Barbara Soffritti trug mit herzlicher Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit zum gelungenen Rahmen bei.
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Prominente Gäste und persönliche Atmosphäre
Die Gastgeber Anja und Kurosh Danesh führten mit persönlicher Herzlichkeit und Liebe zum Detail durch das Programm. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Sonja Klima und Wolfgang Neubauer, Brigitte Glock und Georg Jeitler, Thomas Hopfgartner, Otto und Shirley Retzer, Denise und Karl Haring, Manuela und Ernst Fischer, Daniela und Franz Iglauer, Maria und Eddy Mair, Monika und Gerhard Annawitt, Verena und Michael Semmler, Sonja und Wolfgang Smetanig sowie Helga und Albin Palasser.
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