Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels

Das exklusive Fest von Unternehmerpaar Anja und Kurosh Danesh im Hotel Schloss Seefels vereinte erlesene Teppichkunst, feine Kulinarik und hochkarätige Musik zu einem unvergesslichen Abend für zahlreiche prominente Gäste in Pörtschach.

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Am Donnerstag verwandelte sich das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach erneut in einen Schauplatz außergewöhnlicher Eleganz. Anja und Kurosh Danesh luden zum mittlerweile traditionellen Fest "Danesh exklusiv" ein und boten den Anwesenden ein Programm, das ganz im Zeichen von Qualität, Handwerkskunst und stilvollem Genuss stand.

Otto Retzer und Thomas Hopfgartner © Privat

Einblicke in meisterhafte Handwerkskunst

In der einzigartigen Atmosphäre des Hotels präsentierte Danesh Teppiche eine beeindruckende Auswahl hochwertiger Teppichkunst. Erlesene Materialien, faszinierende Muster und meisterhafte Verarbeitung zeigten eindrucksvoll die Tradition, Leidenschaft und das handwerkliche Können hinter jedem Stück. Die Anwesenden erhielten Einblicke in die vielfältige Welt der Exponate und erfuhren Wissenswertes über die aufwendige Herstellung, individuelle Anfertigung sowie besondere Techniken, die jedes Objekt zu einem unverwechselbaren Unikat machen.

Karl Haring und Franz Iglauer © Privat

Exquisite Kulinarik und musikalische Highlights

Für kulinarische Höhepunkte sorgten Richard Hessl und sein Team, die das Event mit exquisiten Köstlichkeiten auf höchstem Niveau begleiteten. Auch das musikalische Programm trug maßgeblich zur Stimmung bei: Pianist Simon Stadler, Sängerin Marina Ferdinand und Saxophonist Edgar Unterkirchner verfeinerten die Veranstaltung mit ihren Darbietungen. Das engagierte Team des Hauses rund um Florian Scheichenbauer und Barbara Soffritti trug mit herzlicher Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit zum gelungenen Rahmen bei.

Hochkarätige Gäste im Schloss Seefels © Privat

Prominente Gäste und persönliche Atmosphäre

Die Gastgeber Anja und Kurosh Danesh führten mit persönlicher Herzlichkeit und Liebe zum Detail durch das Programm. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Sonja Klima und Wolfgang Neubauer, Brigitte Glock und Georg Jeitler, Thomas Hopfgartner, Otto und Shirley Retzer, Denise und Karl Haring, Manuela und Ernst Fischer, Daniela und Franz Iglauer, Maria und Eddy Mair, Monika und Gerhard Annawitt, Verena und Michael Semmler, Sonja und Wolfgang Smetanig sowie Helga und Albin Palasser.