oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Politikerin kippt um

Royales Gala-Dinner endet mit Erbrechen

S
von
Ein Mann in Uniform sitzt auf einem goldenen Thron, daneben eine Frau in Schwarz; norwegische Flagge vorne.
© Getty Images
Mehr als 200 Gäste, ein festliches Gala-Dinner und plötzlich ein medizinischer Notfall: Bei einem royalen Empfang in Norwegen brach eine Abgeordnete am Tisch zusammen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Abend voller Glanz und Tradition nahm eine unerwartete Wendung. Beim großen Storting-Dinner im norwegischen Königspalast erlitt die Politikerin Marthe Hammer (47) am Donnerstag heftige Bauchkrämpfe und verlor vor den Augen anderer Gäste das Bewusstsein.

Politikerin erinnert sich an dramatische Minuten

Auch interessant

Frankreich & Bildung: Christian Klar vs. Sascha Flatz

RLB OÖ lud zum Weltspartagsempfang

Führung verspielt im Ländle: Altach dreht Partie gegen die Veilchen – 2:1

Die Abgeordnete der sozialistischen Linkspartei SV schilderte der norwegischen Zeitung "Nettavisen", wie schlimm der Vorfall für die Menschen um sie herum gewesen sei. Sie selbst habe erst später von ihren Sitznachbarn erfahren, was passiert war.

"Mir wurde gesagt, dass ich über dem Tisch ohnmächtig wurde und mich übergeben musste", berichtete Hammer. Erst als sie bereits am Boden lag und in die stabile Seitenlage gebracht worden war, sei sie wieder zu sich gekommen. Mittlerweile gehe es ihr wieder gut.

König Haakon gab erstmals das Dinner als Monarch

Das traditionelle Storting-Dinner zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Terminen im norwegischen Königskalender. Mehr als 200 geladene Gäste aus Parlament und Regierung kamen im Königspalast zusammen. Die Tradition reicht bis ins Jahr 1906 zurück.

Für König Haakon war es eine Premiere: Er richtete das festliche Dinner erstmals als Monarch aus. An seiner Seite waren Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra, für die es ebenfalls ein besonderer Abend in ihrer neuen Rolle war. Serviert wurden unter anderem Krabbensalat, Käsetarte und Elchfleisch.

Ob der König den Vorfall bemerkte, ist unklar

Ob Haakon den Zusammenbruch selbst mitbekam, weiß Hammer nicht. Sie vermutet, dass der König den Raum möglicherweise bereits verlassen hatte. Für die Gäste direkt neben ihr sei die Situation jedenfalls besonders dramatisch gewesen. Die Politikerin bedankte sich bei jenen, die sich um sie gekümmert hatten.

Der Zwischenfall hatte auch unangenehme Folgen für ihr Outfit: Hammer war in einer traditionellen norwegischen Tracht, einer Trønderbunad, erschienen. Nach dem Vorfall muss das Kleidungsstück nun offenbar in die Reinigung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Insider-Talk: Rauferei im Kanzleramt

Ursache für EHEC-Epidemie geklärt

Bergung eines schwer verletzten Tourengehers

Royales Gala-Dinner endet mit Erbrechen

Krebs-Schock: Johann Lafer geht es jetzt endlich besser

ProSieben verkauft Online-Reisebüro

Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile USA baut 1.900 Stellen ab

"Wenn Tradition zum Problem wird": TV-Koch Max Stiegl wehrt sich

Nach Millionen-Pleite: Sohn rettet Jenny Elvers

Meghans Vater: "Mein Sohn will nur Geld!"