Royales Gala-Dinner endet mit Erbrechen

Mehr als 200 Gäste, ein festliches Gala-Dinner und plötzlich ein medizinischer Notfall: Bei einem royalen Empfang in Norwegen brach eine Abgeordnete am Tisch zusammen.

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Ein Abend voller Glanz und Tradition nahm eine unerwartete Wendung. Beim großen Storting-Dinner im norwegischen Königspalast erlitt die Politikerin Marthe Hammer (47) am Donnerstag heftige Bauchkrämpfe und verlor vor den Augen anderer Gäste das Bewusstsein.

Politikerin erinnert sich an dramatische Minuten

Die Abgeordnete der sozialistischen Linkspartei SV schilderte der norwegischen Zeitung "Nettavisen", wie schlimm der Vorfall für die Menschen um sie herum gewesen sei. Sie selbst habe erst später von ihren Sitznachbarn erfahren, was passiert war.

"Mir wurde gesagt, dass ich über dem Tisch ohnmächtig wurde und mich übergeben musste", berichtete Hammer. Erst als sie bereits am Boden lag und in die stabile Seitenlage gebracht worden war, sei sie wieder zu sich gekommen. Mittlerweile gehe es ihr wieder gut.

König Haakon gab erstmals das Dinner als Monarch

Das traditionelle Storting-Dinner zählt zu den wichtigsten gesellschaftlichen Terminen im norwegischen Königskalender. Mehr als 200 geladene Gäste aus Parlament und Regierung kamen im Königspalast zusammen. Die Tradition reicht bis ins Jahr 1906 zurück.

Für König Haakon war es eine Premiere: Er richtete das festliche Dinner erstmals als Monarch aus. An seiner Seite waren Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra, für die es ebenfalls ein besonderer Abend in ihrer neuen Rolle war. Serviert wurden unter anderem Krabbensalat, Käsetarte und Elchfleisch.

Ob der König den Vorfall bemerkte, ist unklar

Ob Haakon den Zusammenbruch selbst mitbekam, weiß Hammer nicht. Sie vermutet, dass der König den Raum möglicherweise bereits verlassen hatte. Für die Gäste direkt neben ihr sei die Situation jedenfalls besonders dramatisch gewesen. Die Politikerin bedankte sich bei jenen, die sich um sie gekümmert hatten.

Der Zwischenfall hatte auch unangenehme Folgen für ihr Outfit: Hammer war in einer traditionellen norwegischen Tracht, einer Trønderbunad, erschienen. Nach dem Vorfall muss das Kleidungsstück nun offenbar in die Reinigung.