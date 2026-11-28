Jazz Gitti, Gregory & Co. zünden Benefiz
Raue Schale, weicher Kern: Taucht Roman Gregory mit Alkbottle ab 4. Dezember unter dem Motto "Fett wie a Christkindl" wieder in die Untiefen des Austropop ein, so öffnet er schon am 2. Dezember im Wiener U4 sein Herz. Als Moderator des Charity-Konzertabends "16 Bands gegen Gewalt an Frauen".
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Dort setzen sich u.a. Jazz Gitti, Sodl, Wiener Blond, Metternich, Musicalstar Drew Sarich mit seiner Band Everyone’s Darling oder Russkaja-Star Georgij Makazaria mit kurzen Sets für die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon Österreich ein.
Das Konzert findet im Rahmen der internationalen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt, die jedes Jahr vom 25. November bis 10. Dezember auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam macht. Das Format ist bewusst dicht: kurze Sets, schnelle Wechsel, kein Leerlauf. Wienerlied, Pop, Rock, Metal und Singer-Songwriter stehen an diesem Abend nebeneinander.
Dazu warten bei einer Tombola Preise, die die Musiker:innen selbst gestiftet haben: signierte Platten und Merch-Raritäten, für manche wohl das außergewöhnlichste Weihnachtsgeschenk des Jahres.. 2024 kamen beim Konzert € 2.600 zusammen, 2025 bereits € 5.000. Mit dem Umzug ins U4 soll der Abend 2026 noch mehr Menschen erreichen.
"Gewalt an Frauen ist kein Randthema. Sie passiert jeden Tag, auch in Wien, oft im eigenen Zuhause. Mit 16 Bands holen wir das Thema dorthin, wo viele Menschen zusammenkommen: auf die Bühne. Jedes Ticket ist ein konkreter Beitrag zu Schutz und Prävention." so Veranstalterin Irena Blagojevic von Events4Goo, die Lebensgefährtin von Roman Gregory.
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