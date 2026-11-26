Ab 26. Februar 2027 wird der ORF-Ballroom wieder "brennen" und diese fünf Austro-Promis komplettieren den Cast der Tanz-Show.

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Der prominente "Dancing Stars"-Cast für 2027 steht fest! Zehn Promis wagen gemeinsam mit ihren Tanz-Profis ab 26. Februar 2027 im "Dancing Stars"-Ballroom den Schritt auf das Tanzparkett. Die ersten fünf Promis – Musiker Chris Steger, Influencerin Karin Teigl, Kabarettistin Malarina, der ehemaligen Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner sowie ORF-Wettermann Marcus Wadsak – sind ja bereits bekannt.

Jetzt koplettieren diese Stars die Tanz Promis:

Angelika Niedetzky © ORF; ORF/Monika Löff

Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky: "Die Anfrage war definitiv keine Frage, sondern eine kleine Arie. Mir wurde ansatzlos die Signation von 'Dancing Stars' vorgesungen. Und da wusste ich, jetzt ist es so weit. Man soll das nicht machen, weil man jung ist und das Geld braucht. Wobei ich dem ja genau entspreche ... nein, im Ernst: Man muss es wollen. Niemand hört auf zu rauchen, wenn er nicht will, niemand sollte tanzen, wenn er nicht will."

Anna-Sophie © ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer

Sängerin Anna-Sophie: "Meine ersten Gedanken sind an meine verstorbene Oma gegangen, mit ihr habe ich immer 'Dancing Stars' geschaut, als ich noch klein war. Ich hätte mir aber nie gedacht, dass ich da selbst mal mittanzen darf. Mich haben auch immer die Kleider und das Funkeln fasziniert, aber es hat sich so weit weg angefühlt. Als die Anfrage kam, war die Freude groß und es hat nicht lange gedauert, bis ich zugesagt habe."

Udo Huber © ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer

TV-Dino & Mr. Hitparade Udo Huber: "Ich war ja schon mal angedacht, aber das ist schon sehr lange her, deshalb war es dann eine große Überraschung, als die Einladung kam. Die Entscheidung ist mir dann auch nicht schwergefallen, nichtsdestotrotz habe ich mir eine kurze Bedenkzeit genommen."

Stefan Maierhofer © ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer

Ex-Kicker-Star Stefan Maierhofer: "Ich verfolge 'Dancing Stars' und deswegen habe ich mich geehrt gefühlt, dass ich gefragt wurde. Und ich freue mich darauf, das ist eine coole Challenge. Ich bin jetzt 44 und Familienvater, und es ist eine Herausforderung für mich, Tanzen nochmal ganz anders zu lernen, und ich möchte es mir auch beweisen."

Iva Schell © ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer

Operetten-Diva Iva Schell: "Ich konnte es zuerst gar nicht glauben, und ich habe so laut geschrien, dass meine Tochter dachte, die Katze hat mal wieder eine tote Maus reingebracht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es irgendwie auch ein Traum von mir gewesen ist. Ich musste überhaupt nicht lange überlegen, ob ich zusage."

Durch die zehn Shows führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll © ORF/Thomas Ramstorfer

Zum Auftakt der Staffel bietet die Dokumentation "Dancing Stars – Die Promis sind startklar" am Freitag, dem 19. Februar 2027, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen Rückblick auf die letzte Staffel sowie eine Vorstellung der neuen Promi-Tänzern.