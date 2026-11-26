Zum Auftakt der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" fand in der Französischen Botschaft in Wien ein Panel-Talk von YSL Beauty statt. Im Fokus standen Aufklärung und Prävention.

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Die weltweite Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" läuft bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte am Donnerstag, 10. Dezember. Den Auftakt bildete der "Liebe ohne Gewalt"-Panel-Talk von YSL Beauty am Vorabend des 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, in den Räumlichkeiten der Französischen Botschaft in Wien.

Hilde Dalik und Bettina Leidl © Alex Gotter

Aufklärung über Gewalt in Partnerschaften

Im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion standen die Bedeutung von Aufklärung, Prävention und gesellschaftlicher Verantwortung. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien sowie Betroffene kamen in Wien zusammen, um ein Zeichen gegen Gewalt in Partnerschaften zu setzen. Nach der Begrüßung durch den französischen Botschafter Matthieu Peyraud stellte Tanja Kanduth, Head of Communication L’Oréal Luxe Austria, die weltweite Initiative "ABUSE IS NOT LOVE" vor. Mit diesem Programm engagiert sich YSL Beauty bereits seit 2020 für Aufklärung, Bewusstseinsbildung und Prävention von partnerschaftlicher Gewalt.

Daniela Schimke, Tanja Kanduth © Alex Gotter

Prominente Gäste in der Botschaft

Unter den Gästen des Abends befanden sich unter anderem Schauspielerin Hilde Dalik, MQ-Direktorin Bettina Leidl, Familienrechtsanwältin Carmen Thornton, MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke sowie Neo-"Dancing Star" Karin Teigl, bekannt als "constantly_k".

Austausch bei anschließendem Cocktailempfang

Nach dem offiziellen Teil bot ein Cocktailempfang den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Impulse der Podiumsdiskussion aufzugreifen. In persönlichen Gesprächen tauschten sich die Anwesenden über das Thema und die Botschaft "ABUSE IS NOT LOVE – Liebe kennt keine Gewalt" aus.

Die Veranstaltung in Wien bildete damit den Auftakt zu den internationalen Aktionstagen rund um das Recht auf ein gewaltfreies Leben.