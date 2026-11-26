Österreichs Musik-Ikone Jazz Gitti beweist einmal mehr ihren legendären Humor und sorgt mit einem freizügigen Video für Lacher. In feuerroten Spitzen-Dessous räkelt sich die Entertainerin auf dem Bett, ehe ein scheinbar pikanter Moment zwischen den Laken eine völlig unerwartete Wendung nimmt.

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In einem neuen Instagram-Reel inszeniert die quirlige Wienerin eine verheißungsvolle Schlafzimmerszene. Begleitet von vorweihnachtlichen Klängen sitzt Jazz Gitti in einem knappen roten Negligé mit schwarzer Spitze auf einer blumigen Bettdecke. Ihr Partner stößt sie sanft auf die Kissen und greift zielstrebig nach einer kleinen Folienverpackung. Während der Zuseher im ersten Moment unweigerlich an ein Verhüterli denkt, zieht der Ehemann mit ernster Miene einen simplen Teebeutel aus dem Kuvert und hält ihn triumphierend in die Kameralinse. Zu dem amüsanten Clip schrieb die Sängerin schlagfertig: "Will ja nicht schwanger werden!"

Selbstironischer Kommentar begeistert Fangemeinde

Als ihr Mann den Teebeutel auspackt, rastet Jazz Gitti aus. © Instagram

Mit dieser Parodie auf klassische Erotik-Klischees traf die Vollblut-Künstlerin zielsicher den Nerv ihrer treuen Gefolgschaft. In den Kommentaren legte Jazz Gitti selbst noch einmal augenzwinkernd nach und fragte ihre Fans mit schelmischem Grinsen: "Wer will denn in meinem Alter noch schwanger werden? Ist aber verständlich oder?" Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Binnen kürzester Zeit sammelten sich hunderte Lacher, Tränen-Emojis und begeisterte Zurufe unter dem Posting. Fans und Kollegen feierten den Clip als erfrischenden Beweis dafür, dass man das Älterwerden mit Humor und jeder Menge Lebensfreude meistern kann.

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Ungebrochene Lebenslust als Markenzeichen

Für Jazz Gitti ist der selbstironische Auftritt ein weiteres Zeugnis ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit. Seit Jahrzehnten zählt die Sängerin zu den beliebtesten Figuren der heimischen Unterhaltungsszene, die sich selbst niemals zu ernst nimmt. Statt sich hinter falschen Filtern oder steifer Zurückhaltung zu verstecken, zeigt sie sich authentisch, lebensfroh und mit einer ordentlichen Portion Wiener Schmäh. Dass sie dabei auch vor gewagten Dessous-Auftritten nicht zurückschreckt, beweist: Jazz Gitti bleibt das unangefochtene Original der Nation, das seinen Fans selbst an grauen Wintertagen ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert.