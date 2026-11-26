Antonia aus Tirol erlebt nach der Pflege ihres kranken Vaters den nächsten schweren Einschnitt: Ihr langjähriger Partner Peter Schutti erlitt einen Schlaganfall und musste an der Halsschlagader operiert werden.

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Antonia aus Tirol, die seit einigen Jahren auch unter dem Namen Antonja auftritt, machte die Erkrankung ihres Lebensgefährten nun über ihr Management öffentlich. Peter Schutti habe einen Schlaganfall erlitten und sei zudem an der Halsschlagader operiert worden, teilt das Management mit. Wie es weiter heißt, leidet der Partner der Schlagersängerin weiterhin unter den Folgen des Schlaganfalls.

Schockmoment und lange Beziehung

Die 46-Jährige und Peter Schutti sind seit mehr als 25 Jahren ein Paar. In einer Stellungnahme schilderte die Musikerin ihre Reaktion auf die gesundheitliche Krise ihres Lebensgefährten: "Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich. Alles kam so plötzlich." Weiter sagte sie: "Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen."

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Darum ging das Paar an die Öffentlichkeit

Schon im vergangenen Jahr hatte sich Antonia aus Tirol aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um ihren an Krebs erkrankten Vater zu pflegen. Ihr Privatleben hielt das Paar laut Management zunächst bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Weil die Schlagersängerin bei Auftritten jedoch wiederholt auf ihren Partner angesprochen worden sei, habe man sich entschlossen, die Hintergründe nun publik zu machen. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Musikerin auf Instagram ohne konkrete Details über belastende Monate und Jahre geschrieben: "Es waren keine einfachen Zeiten, geprägt von Sorgen, Ängsten und der Ungewissheit um Menschen, die ich über alles liebe."

Antonia aus Tirol mit Peter Schutti © Getty Images

Hoffnung auf Erholung und Fokus auf Zeit

Trotz der schweren Lage gibt Antonia aus Tirol nach eigenen Angaben die Hoffnung nicht auf: "Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen wird." In ihrem Instagram-Beitrag hielt sie zudem fest, dass erst die Angst, "einen geliebten Menschen zu verlieren", bewusst mache, "wie zerbrechlich das Leben ist und wie unendlich kostbar jede gemeinsame Minute sein kann". Zeit sei für sie das "Wertvollste", "was wir verschenken können".