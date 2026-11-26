Große Sorge um Christian Mucha. Jetzt meldet sich Ehefrau Ekaterina zu Wort.

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"Die letzten beiden Tage waren wohl die schwierigsten, härtesten und herzzerreißendsten meines Lebens", schreibt sie: "Ich werde mich daher für eine Weile aus der digitalen Welt zurückziehen."

Der Medienunternehmer ist erneut im Spital. Ein Nierenstein sollte zertrümmert werden, danach kam es offenbar zu einem Bluterguss rund um die Niere.

Auf Instagram schilderte Mucha am Mittwoch seine aktuelle Situation noch selbst. "Heute erneut im Spital gelandet! Rudolfinerhaus. The never ending story", schreibt er. Nach dem Versuch, einen Nierenstein zu zertrümmern, sei es zu einem Bluterguss rund um die Niere gekommen. Die Schmerzen seien enorm.

Sorge wegen möglicher Blutung

Besonders besorgniserregend ist die mögliche Komplikation. Sollte eine offene, blutende Wunde vorliegen, müsste laut Mucha sofort operiert werden. Ob das der Fall ist, könne allerdings nur mithilfe von Kontrastmittel festgestellt werden.

Dieses könne aufgrund seiner schlechten Nierenwerte derzeit jedoch nicht eingesetzt werden, da dadurch die Nieren zusätzlich geschädigt werden könnten.

Lange Nacht im Spital

Der Medienunternehmer muss nun die Nacht im Krankenhaus verbringen und wird laut seinem Posting dauerhaft überwacht. Sollte sich keine offene Blutung zeigen, könnte es bereits am Donnerstag Entwarnung geben.

"Mir reicht's echt schon", schreibt Mucha am Ende seines Beitrags. Nach den erneuten gesundheitlichen Problemen hofft er nun auf eine rasche Besserung.