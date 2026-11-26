Die Wiener Linien kämpfen gegen den Neuschnee in Wien. Vor allem der Busverkehr ist in den Morgenstunden nur eingeschränkt möglich, auch die U-Bahnen sorgen für Probleme.

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Der erste Schnee in Wien sorgt für Verzögerungen im morgendlichen Verkehr. Die Wiener Linien haben aktuell einige "Baustellen".

Bei den U-Bahnlinien U1 und U2 sorgt jeweils ein schadhaftes Fahrzeug für unregelmäßige Intervalle. Die U6 kämpft mit einer Weichenstörung, die ebenfalls zu Problemen führt.

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Einige Busse müssen umgeleitet werden, wie etwa der 10A. Fahrgäste der Linien 35A, 38A und 39A müssen noch mehr Geduld haben. Die Buslinien werden nur verkürzt geführt.

35A: Betrieb nur zwischen Spittelau und Neustift, Agnesgasse

38A: Betrieb nur zwischen Bahnhof Heiligenstadt und Himmelstraße

39A: Betrieb nur zwischen Bahnhof Heiligenstadt und Sievering