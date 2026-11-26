Auch U-Bahn-Störung
Öffis stecken im Schnee-Chaos, Busse fallen aus
Der erste Schnee in Wien sorgt für Verzögerungen im morgendlichen Verkehr. Die Wiener Linien haben aktuell einige "Baustellen".
Bei den U-Bahnlinien U1 und U2 sorgt jeweils ein schadhaftes Fahrzeug für unregelmäßige Intervalle. Die U6 kämpft mit einer Weichenstörung, die ebenfalls zu Problemen führt.
Auch interessant
Einige Busse müssen umgeleitet werden, wie etwa der 10A. Fahrgäste der Linien 35A, 38A und 39A müssen noch mehr Geduld haben. Die Buslinien werden nur verkürzt geführt.
35A: Betrieb nur zwischen Spittelau und Neustift, Agnesgasse
38A: Betrieb nur zwischen Bahnhof Heiligenstadt und Himmelstraße
39A: Betrieb nur zwischen Bahnhof Heiligenstadt und Sievering
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden