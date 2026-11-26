Herber Rosenkrieg
Brangelina einigen sich: Weingut-Streit ist beendet
"Wir haben uns im besten Interesse unserer Familie geeinigt", teilten die beiden am Mittwoch gemeinsam mit. Details bleiben vorerst geheim.
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Diskrepanzen bei Aufteilung
Auslöser des Streits war der Verkauf von Jolies Anteilen an dem Luxus-Weingut im Jahr 2021 an das Unternehmen Tenute del Mondo. Pitt klagte 2022 dagegen. Er behauptete, die beiden hätten vereinbart, dass er ihren Anteil übernehmen dürfe.
Schlammschlacht startete
Doch der Zoff ging weit über Geschäftliches hinaus. Im Verfahren erhob Jolie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann: Bei einem Privatflug 2016 soll Pitt ihr und den Kindern gegenüber gewalttätig geworden sein. Pitt bestritt die Anschuldigungen. Das FBI untersuchte den Vorfall, erhob aber keine Anklage.
Traumhochzeit 2014
Auf dem Château Miraval hatte das einstige Hollywood-Traumpaar 2014 geheiratet. Zwei Jahre später reichte Jolie die Scheidung ein, Ende 2024 wurde die Ehe rechtskräftig geschieden. Die beiden haben sechs gemeinsame Kinder.
Nun ist zumindest der Streit um das Weingut beigelegt – nach Jahren voller Vorwürfe, Gerichtsakten und öffentlicher Schlammschlacht.
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