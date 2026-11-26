Elon Musk greift tief in die Tasche – und macht Millionen Kinder zu Mini-Aktionären! Der SpaceX-Chef will im kommenden Jahr jedem Kind in den USA statt einer nun zwei Aktien seines Raumfahrt-unternehmens schenken.

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"Es wird die erste Aktie von vielen sein", kündigte der Milliardär auf seiner Plattform X an.

Schritt in Richtung gerechtere Zukunft

Musk bezeichnete die Aktion als Schritt in Richtung einer gerechteren Beteiligung an der Wirtschaft der Zukunft. Aktien direkt an die Menschen zu geben, sei "der richtige Weg", schrieb er. Ob die geschenkten Papiere einer Haltefrist unterliegen und wann die Kinder tatsächlich darüber verfügen können, ist allerdings noch offen. SpaceX reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage dazu.

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Nachgebesserte Idee

Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits im vergangenen Monat hatte Musk angekündigt, jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie übertragen zu wollen. Im Oktober sagten außerdem SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann im Rahmen einer Initiative von US-Präsident Donald Trump mehr als zwei Millionen Kindern jeweils eine Aktie zu.