Von eins auf zwei
Musk verschenkt SpaceX-Aktien an alle US-Kinder
"Es wird die erste Aktie von vielen sein", kündigte der Milliardär auf seiner Plattform X an.
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Schritt in Richtung gerechtere Zukunft
Musk bezeichnete die Aktion als Schritt in Richtung einer gerechteren Beteiligung an der Wirtschaft der Zukunft. Aktien direkt an die Menschen zu geben, sei "der richtige Weg", schrieb er. Ob die geschenkten Papiere einer Haltefrist unterliegen und wann die Kinder tatsächlich darüber verfügen können, ist allerdings noch offen. SpaceX reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage dazu.
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Nachgebesserte Idee
Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits im vergangenen Monat hatte Musk angekündigt, jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie übertragen zu wollen. Im Oktober sagten außerdem SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann im Rahmen einer Initiative von US-Präsident Donald Trump mehr als zwei Millionen Kindern jeweils eine Aktie zu.
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