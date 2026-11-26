Nach der ersten Saison-Niederlage platzt Joshua Kimmich der Kragen – allerdings nicht wegen der 1:2-Pleite in der Fußball-Champions-League gegen Lille. Der Bayern-Kapitän nimmt Jamal Musiala in Schutz und attackiert die eigene Vereinsführung.

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Dass die Bosse öffentlich über die Gesundheit und das mögliche Gehalt des 23-Jährigen diskutieren, sei völlig inakzeptabel.

Bosse hart attackiert

"Das darf niemals passieren! Dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird", stellte Kimmich nach dem Champions-League-Spiel klar. Besonders scharf kritisierte er die Art der Kommunikation von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like!"

Gehaltsverzicht im Raum

Hintergrund des Zoffs: Die Bayern-Verantwortlichen hatten zuletzt öffentlich Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen und der damit verbundenen Behandlung wieder zu alter Weltklasse zurückfinden kann. Rummenigge brachte zudem einen möglichen Gehaltsverzicht ins Spiel. Musiala soll derzeit mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

"Mia san mia" auf dem Prüfstand

Für Kimmich ist klar: Solche Fragen gehören hinter verschlossene Türen und nicht in die Öffentlichkeit. "Wenn es um die Leistung von uns Spielern geht, dann kann man immer kritisieren. Aber da ging es um eine andere Problematik", sagte der 31-Jährige. Gerade bei einem Klub, der sich als Familie versteht, habe ihn das Vorgehen überrascht - immerhin lautet das Klub-Motto "Mia san mia."

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"100-prozentige Rückendeckung"

Am Dienstag hatten sich Musialas Berater bereits mit den Bayern-Bossen getroffen. Kimmich begrüßt das Gespräch und hofft, dass das Vertrauen wiederhergestellt wird. Er betonte auch, wie hart Musiala täglich arbeite: "Jamal hat zu 100 Prozent unsere Rückendeckung!"

Erste Pleite der Saison

Sportlich lief es für Bayern in Lille ebenfalls nicht nach Wunsch: Nach der Führung durch Upamecano drehten die Franzosen die Partie mit zwei Treffern binnen drei Minuten. Das 1:2 bedeutete die erste Niederlage der Münchner in dieser Saison.