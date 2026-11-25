Gegen Sporting
2:2! Pochettino wartet weiter auf ersten ManUnited-Sieg
Kurios ging es schon los: Nach 30 Minuten zeigte Simon Marciniak erstmals auf den Elfmeterpunkt. Luis Suarez schnappte sich den Ball, kullerte diesen aber in die Hände von Keeper Lammens.
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Doch nur eine Minute(!) später wiederholte sich das Spiel, weil Lammens den Stürmer legte. Der Kolumbianer schnappte sich die Kugel erneut, knallte diese aber diesmal solide hinein (33.).
Doch auch die Engländer bekamen einen Elfmeter, Bruno Fernandes blieb ähnlich souverän – 1:1 (48.). Und der Portugiese legte höchst kurios nach.
Später Ausgleich von Sporting
Der Kreativgeist zog aus der Distanz ab, sprang genau auf einen zerstörten Rasenziegel und sprang direkt über den Kopf von Torhüter Pereira (50.).
Die Gastgeber fanden durch ihren Topstürmer Suarez aber ebenso eine Antwort (80.), womit das Spiel schlussendlich im Remis endete. Davor sah Tielemans auf United-Seite noch Gelbrot (90.+3).
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