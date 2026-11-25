Wie die Bild-Zeitung berichtet, prägen Rekordvertrag, Unfall, Absencen, Gehaltsdebatten und ein Geheim-Gipfel 21 turbulente Monate in der Causa Jamal Musiala beim FC Bayern.

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Seit der Verkündung des bis 2030 laufenden Rekordvertrags mit über 25 Millionen Euro Jahresgehalt am 14. Februar 2025 erlebten der FC Bayern und Jamal Musiala höchst turbulente Monate. Schon am 5. April 2025 bremste ein Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel den Offensivstar für zweieinhalb Monate aus, ehe am 13. April 2025 ein Verkehrsunfall auf der A8 bei Neubiberg/Oberhaching mit 194 km/h Führerscheinentzug und Geldstrafe folgte.

Am 22. April 2025 wurde Musiala erstmals wegen Absence-artiger Symptome medizinisch untersucht, was erst am 25. November 2026 in einem gemeinsamen Statement des FC Bayern und der Berateragentur 11WINS öffentlich eingeräumt wurde.

Verletzungen und Absencen prägen den Verlauf

Bei der Klub-WM folgten im Sommer 2025 weitere Einschnitte: Nach einem frühen Wechsel gegen die Boca Juniors am 21. Juni 2025 zog sich Musiala am 5. Juli 2025 im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain nach einem Zusammenprall mit Gianluigi Donnarumma einen Wadenbeinbruch sowie schwere Sprunggelenksverletzungen zu und fiel rund ein halbes Jahr aus.

Nach einem kolportierten Vorfall am 7. April 2026 in einem Hotel in Madrid und der WM-Kaderberufung am 21. Mai 2026 traten am 15. August 2026 gegen Leipzig sowie am 18. August 2026 gegen Heidenheim auf dem Platz Absencen auf, woraufhin Musiala seine neurologische Dysfunktion öffentlich machte.

Nach seinem Comeback am 5. September 2026 gegen Schalke verletzte er sich am 24. September 2026 beim Aufwärmen für das DFB-Spiel in Amsterdam an den Niederlanden am rechten Oberschenkel und fehlte acht statt vier Wochen, ehe er am 20. November 2026 gegen Köln wieder einstieg und am 16. November 2026 noch eine weitere Absence verzeichnete.

Gehaltsdebatte und Geheim-Gipfel an der Säbener Straße

Ruhigere Töne nach dem Geheim-Gipfel: Bayern-Patron Uli Hoeneß (links, hier im Archivbild neben Sportvorstand Max Eberl) diskutierte zuletzt öffentlich über einen möglichen Gehaltsverzicht von Jamal Musiala, ehe Klub und Berateragentur 11WINS nun auf Deeskalation und Unterstützung setzten. © Getty Images

Rund um die sportlichen und gesundheitlichen Rückschläge entbrannten an der Säbener Straße hitzige Diskussionen über Musialas Zukunft und sein Salär. Uli Hoeneß stellte am 8. November 2026 im BR-"Sonntags-Stammtisch" einen möglichen Gehaltsverzicht infrage, falls das alte Toplevel nicht dauerhaft erreicht werde, während Jan-Christian Dreesen am 18. November 2026 auf dem "AZ-Sofa" und nach der Jahreshauptversammlung am 21. November 2026 die Gültigkeit des Vertrags bis 2030 sowie die Verantwortung des Klubs betonte, nachdem Karl-Heinz Rummenigge am 20. November 2026 Bedenken geäußert und Präsident Herbert Hainer sowie die Klubspitze bei Fanklub-Besuchen am 22. November 2026 um Ruhe geworben hatten.

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Am 24. November 2026 trafen die 11WINS-Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffl an der Säbener Straße ein, woraufhin Sportvorstand Max Eberl ein konstruktives Gespräch mit dem Konsens festhielt, künftig mit Musiala statt über ihn zu reden, und am 25. November 2026 das offizielle Statement des Klubs und der Agentur erschien.