Hinten hielt der LASK lange dagegen, vorne blieb er in Bodø ohne Wirkung. Die UEFA-Zahlen zeigen, warum Kühbauer unzufrieden war.

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Zehn Tore in drei Champions-League-Spielen – und dann kein einziger Abschluss aufs Tor. Beim 0:1 in Bodø war von der zuletzt so erfolgreichen LASK-Offensive wenig zu sehen. Nicht einmal einen Eckball holten die Linzer heraus.

Didi Kühbauer sprach das Problem nach dem Schlusspfiff deutlich an: "Wir haben nicht überzeugend genug gespielt, um in der Champions League etwas mitzunehmen."

Mehr Bälle erobert, kaum Gefahr erzeugt

An defensiver Arbeit mangelte es nicht. Die UEFA registrierte beim LASK 44 Balleroberungen, bei Bodø waren es 34. Dazu kamen 19 erfolgreiche Klärungsaktionen der Linzer. Die Gastgeber brauchten davon nur sieben.

Doch der LASK brachte den Ball zu selten gefährlich nach vorne. Fünf Abschlüsse, keiner davon aufs Tor: Bodøs Torhüter musste keinen einzigen Schuss parieren.

Chancen gab es trotzdem. Yvann Dibango schoss aus aussichtsreicher Position vorbei (70.), auch der eingewechselte Sascha Horvath verfehlte das Ziel (75.). Zuvor war eine Flanke Dibangos an der Latte gelandet (25.) – ein Lattenkontakt, aber kein gezielter Torschuss.

Bodø lief auch noch 4,7 Kilometer mehr

Die Norweger hatten mit 64 Prozent deutlich mehr Ballbesitz und legten zugleich die größere Strecke zurück: 130,3 Kilometer gegenüber 125,6 beim LASK. Macht 4,7 Kilometer Unterschied.

Das allein belegt kein Konditionsproblem. Zusammen mit den anderen Zahlen zeigt es aber, wie stark Bodø das Spiel bestimmte: Die Gastgeber brachten 728 Pässe zum Mitspieler, die Linzer 336. Auch bei den Pässen in den Strafraum lagen die Norweger mit 12:5 vorne.

Trotzdem verzeichnete auch Bodø laut UEFA nur einen Abschluss aufs Tor. Der fiel nicht hinein. Entschieden wurde die Partie durch Bogardes Eigentor in der Nachspielzeit (90.+2).

Warum Kalajdzic so lange draußen blieb

Mit Sasa Kalajdzic kam ein möglicher Abnehmer für die Flanken erst in der 82. Minute. Kühbauer begründete den späten Einsatz mit der Verletzungsgeschichte des Stürmers und dem Kunstrasen.

"Sasa Kalajdzic hat drei Kreuzbandrisse gehabt", erklärte der Coach. "Also dieser Boden ist für ihn definitiv nicht das Allerbeste."

Kapitän Horvath saß aus taktischen Gründen zunächst auf der Bank. Er sollte nach seiner Einwechslung mehr Akzente setzen. Sein Abschluss in der 75. Minute ging jedoch ebenfalls am Tor vorbei