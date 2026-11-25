Jude Bellingham (23) steht beim spanischen Rekordmeister vor einem historischen Zahltag.

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Wie die britische Daily Mail berichtet, wollen die "Königlichen" den englischen Nationalspieler vorzeitig bis 2031 binden – und ihm seine Unterschrift mit einer massiven Gehaltserhöhung versüßen.

Aktuell läuft Bellinghams Arbeitspapier bis 2029 und bringt ihm rund 15 Millionen Euro pro Saison ein. Mit dem neuen Vertrag soll sein Salär auf bis zu 30 Millionen Euro jährlich ansteigen.

Damit würde der Mittelfeld-Star in die absolute Top-Kategorie bei Real aufsteigen und exakt auf einer Stufe mit Teamkollege Vinicius Junior (26) stehen. Europaweit verdienen laut dem Bericht künftig nur noch zwei Fußballer mehr: Reals Superstar Kylian Mbappé (27) sowie Manchester Citys Torjäger Erling Haaland (26).

Langfristige Kaderplanung

Spanischen Medienberichten zufolge hatte Bellingham für eine vorzeitige Verlängerung zwei zentrale Forderungen formuliert:

Gehalts-Gleichstellung: Der Aufstieg in die höchste interne Gehaltsklasse neben Vinicius Junior – ein Punkt, den die Madrilenen nun offenbar erfüllen.

Sportliche Perspektive: Bellingham verlangt konkrete Zusicherungen zur langfristigen Kaderplanung, um sicherzugehen, dass Real auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau um alle Titel mitspielt.

Vom BVB nach Madrid

Dass es die Klubführung ernst meint, bewies sie bereits in den vergangenen Tagen mit einem regelrechten Unterschriften-Hattrick: An drei aufeinanderfolgenden Tagen verkündete Real Madrid die langfristigen Verlängerungen mit Edeltechniker Arda Güler (21, bis 2032), Mittelfeld-Abräumer Aurélien Tchouaméni (26, bis 2032) sowie Torhüter Thibaut Courtois (34, bis 2028).

Bellingham, der im Sommer 2023 für 127 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid gewechselt war und seither in 157 Pflichtspielen starke 52 Tore sowie 37 Assists lieferte, soll nun das nächste große Ausrufezeichen folgen lassen.