Englands Meister gegen Deutschlands Ergebnismaschine – am 5. Spieltag der Champions League war im Emirates ordentlich Feuer drin! Arsenal, amtierender Champion und aktueller Premier-League-Tabellenführer, empfing den BVB, der in der Bundesliga ebenfalls ganz oben mitmischte. Die Gunners hatten über weite Strecken mehr vom Spiel und den Sieg deutlich öfter auf dem Fuß, doch Dortmund hielt mit viel Kampfgeist dagegen. Am Ende retteten die Schwarz-Gelben ein hart erkämpftes 1:1 über die Zeit.

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Die beiden ÖFB-Legionäre Sabitzer und Chukwuemeka mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen – und dabei zusehen, wie ihre Dortmunder Kollegen in London gleich ordentlich ihr Fett abbekamen. Arsenal übernahm vom Anpfiff weg das Kommando, setzte den BVB unter Druck und drängte die Schwarz-Gelben immer tiefer in die eigene Hälfte. Die Gunners spielten mit viel Tempo und Selbstvertrauen, während die sonst so gefürchtete Dortmunder Offensive zunächst völlig abgemeldet war. Auch defensiv fand die Kovac-Elf kaum Zugriff – und der englische Tabellenführer ließ sich nicht lange bitten: Schon nach zehn Minuten klingelte es.

White zog mit einem Tiefenlauf in der rechten Halbspur Svensson auf sich und verschaffte Madueke damit den nötigen Freiraum. Der 24-Jährige konnte den Seitenwechsel in aller Ruhe kontrollieren und bediente anschließend Gyökeres. Der Schwede fackelte nicht lange, zog aus rund 20 Metern halbrechter Position ab und hämmerte den Ball mit seinem rechten Fuß unhaltbar unter die Latte. Kobel war geschlagen, das Emirates bebte – 1:0 für Arsenal (10.)!

Aus 20 Metern direkt in die Maschen: Gyökeres lässt es krachen. © IMAGO/Eibner

Der frühe Treffer gab den Londonern noch mehr Rückenwind, während Dortmund weiter nach Antworten suchte. Offensiv kam von den Gästen kaum etwas, und auch hinten blieb die Borussia anfällig. Arsenal witterte bereits den nächsten Treffer: Tzolis prüfte Kobel mit einem Distanzschuss, der BVB-Keeper konnte nur zur Seite abwehren. Dort lauerte Madueke (16.), der sich den Ball zurechtlegte, mit seinem Abschluss aber am blockenden Svensson hängen blieb.

BVB wacht langsam auf

Erst mit zunehmender Spielzeit gelang es den Dortmundern, das aggressive Pressing der Hausherren etwas besser zu überspielen. Die Gunners nahmen nach der Führung zunächst den Fuß vom Gas und überließen dem BVB mehr Ballbesitz. Die Schwarz-Gelben kamen dadurch besser in die Partie, ohne allerdings wirklich gefährlich zu werden. Arsenal erkannte die aufkeimende Gegenwehr und zog das Tempo wieder an.

Die nächste Großchance gehörte prompt den Gastgebern: Nach einer sehenswerten Kombination tauchte Rice plötzlich frei vor Kobel auf. Doch Schlotterbeck warf sich mit vollem Einsatz in den Abschluss und verhinderte in höchster Not das mögliche 2:0 (33.). Kurz darauf versuchte es Rice erneut aus der Distanz – sein Schuss rauschte nur knapp über den Dortmunder Kasten. Dortmund bekam die Partie zwar zunehmend besser in den Griff, von einer echten Wende war die Borussia aber noch weit entfernt. So ging es für den deutschen Tabellenführer mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Kabine.

Arsenal und Dortmund schenken sich, vor allem in der zweiten Spielhälfte nichts. © IMAGO/Sportimage

Beier schlägt eiskalt zurück

Die Kabinenansprache von Kovac dürfte gesessen haben! Wie ausgewechselt kam der BVB aus der Pause und legte mit deutlich mehr Offensivpower los. Plötzlich waren die Dortmunder am Drücker und brachten Arsenal ordentlich ins Schwitzen. Der Ausgleich lag früh in der Luft: Svensson spielte von links scharf und flach in den Strafraum, wo Beier (48.) vor seinem Gegenspieler an den Ball kam. Doch der 24-Jährige erwischte das Leder mit dem Außenrist nicht richtig und ließ die Riesenchance zunächst liegen.

Doch Beier ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen – und schlug nur sechs Minuten später eiskalt zu! Gadou lieferte dafür eine herausragende Vorarbeit: Der Verteidiger löste sich aus der Dreierkette, marschierte mit viel Tempo durch das offene Mittelfeld und servierte dem Offensivmann den Ball perfekt. Beier zog halbrechts einen Haken, ließ seinen Gegenspieler stehen und schob das Leder anschließend flach und präzise ins rechte Eck. Diesmal gab es für Raya nichts zu halten – 1:1 (55.)!

Beier zaubert den BVB zurück ins Spiel. © Getty Images

Bellingham im Abseits

Beide Trainer wechselten nun kräftig durch und brachten insgesamt gleich fünf frische Kräfte. Beim BVB feierte Serhou Guirassy sein Comeback, während Mikel Arteta unter anderem mit Bruno Guimarães namhaft nachlegte. Jubeln durften wenig später aber erneut die Gelb-Schwarzen – zumindest für einen kurzen Moment! Jobe Bellingham (68.), dessen Bruder Jude kurz zuvor für Real Madrid im Duell mit PSV Eindhoven ebenfalls zum 2:1 getroffen hatte, staubte nach einem Schuss von Ryerson zum vermeintlichen Führungstreffer für den BVB ab. Doch die Freude währte nur Sekunden: Jobe hatte bei Ryersons Abschluss knapp im Abseits gestanden.

Große Enttäuschung bei Jobe Bellingham nach VAR-Check. © Getty Images

Daraufhin musste der Engländer vom Platz, für ihn kam ÖFB-Star Marcel Sabitzer. Der sollte in der Schlussviertelstunde noch zum entscheidenden Faktor werden. Zunächst hatten allerdings die Gunners das Kommando: Ödegaard zirkelte eine butterweiche Flanke in den Strafraum, wo Gyökeres völlig frei zum Flugkopfball kam. Doch der Schwede setzte seinen Abschluss neben das Tor und ließ die große Chance auf die erneute Arsenal-Führung liegen (75.).

Dortmund zittert sich zum Punkt

Und damit nahm das Powerplay der Arteta-Elf erst so richtig Fahrt auf! Ödegaard brachte einen Freistoß von links gefährlich in den Strafraum, White (80.) legte am zweiten Pfosten quer. Doch Schlotterbeck und Guirassy warfen sich dazwischen, gleich zweimal rettete zudem das Aluminium für den BVB. Dortmund entging nur mit einer gehörigen Portion Glück dem erneuten Rückstand. Die Gunners schnürten den BVB in der Schlussphase zunehmend ein, während den Dortmundern langsam die Kräfte auszugehen schienen. Die Kovac-Elf kam kaum noch aus der eigenen Hälfte und musste bis zum Schlusspfiff Schwerstarbeit verrichten. Am Ende durfte der BVB froh sein, den Punkt aus London tatsächlich mitgenommen zu haben.