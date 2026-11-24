Das Finale des Africa Cup of Nations 2025 erhält eine Kehrtwende der Kehrtwende.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Finale des Senegal gegen Marokko gingen die "Löwen der Teranga" am 18. Jänner 2026 nach 1:0 n.V. als Sieger vom Platz und bejubelten den AFCON-Titel.

Doch nur kurz danach entzog ihnen der afrikanische Verband (CAF) den Titel, weil alle Spieler, bis auf Sadio Mané, auf Anweisung des Trainers Pape Thiaw das Feld aus Protest über eine Elfmeter-Entscheidung verließen. Marokko war plötzlich der 3:0-Sieger.

Einstimmige Entscheidung

Nun der Knall: Senegal ging vor den internationalen Sportgerichtshof (Court of Arbitration for Sport, kurz: CAS) und bekam Recht! Damit hat das Finale des EM-Pendants acht Monate danach erneut einen neuen Sieger.

Das Drei-Mann-Panel des CAS entschied einstimmig, Senegal wieder als Sieger einzurichten. Die Begründung lautete, dass das Vor-Ort-Urteil des Schiedsrichters Bestand haben soll, weil es in seine Zuständigkeit fällt. Da der kongolesische Schiedsrichter Jean-Jacques Ndala Ngambo das Spiel wieder angepfiffen hatte, kann der Verband nachträglich nicht eingreifen.

Geheimes Treffen mit CAS-Panel?

Die Kontroversen hören damit aber noch nicht auf. Der marokkanische Verband (FMRF) hat laut "The Athletic"-Informationen eine Beschwerde beim CAS eingereicht, weil sich Senegals Verbandschef (FSF) Abdoulaye Fall wenige Tage zuvor mit einer Person aus dem Panel getroffen haben soll.

Laut Medien im Senegal bestreitet das FSF ein Treffen, CAS reagierte auf die Vorwürfe bisher nicht.