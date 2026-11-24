Baldige Entscheidung
Sportdirektor: Vier Bewerber auf ÖFB-Shortlist
Immer wieder wurden kleine Häppchen an Information mit der Öffentlichkeit geteilt. Laut ÖFB-Boss Josef Pröll gab es rund 30 Bewerber, die zuerst auf rund die Hälfte und dann "deutlich unter zehn" gekürzt wurden.
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Wie viele Namen am Schlussspurt teilhaben dürfen, ist nicht bekannt. Klar ist jedenfalls, die letzten Namen müssen sich am Mittwoch fünf Männern stellen: Pröll selbst, dessen Stellvertreter Johannes Wutzlhofer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Generalsekretär Thomas Hollerer und Philip Thonhauser der Bundesliga.
Geht aus diesem Kreuzverhör ein Name hervor, könnte der Aufsichtsrat am Freitag den neuen Sportdirektor bestätigen.
Zahlreiche interne Lösungen
Geht es nach Informationen des "Kurier", stehen zumindest vier Namen auf dieser Shortlist: Vom ÖFB Sebastian Prödl (Nachwuchsleiter), Martin Scherb (U18-Trainer) und Günter Kreissl (Head of Goalkeeping) sowie Marc Janko als Externer.
Die "Salzburger Nachrichten" nannten auch noch Dominik Thalhammer, Stefan Maierhofer und Marko Stankovic als aussichtsreiche Kandidaten, jedoch ist nicht klar, ob sie die Shortlist schafften.
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