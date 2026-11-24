Die Suche nach dem neuen Sportdirektor beim ÖFB spitzt sich zu, am Freitag könnte bereits eine Entscheidung fällig sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Immer wieder wurden kleine Häppchen an Information mit der Öffentlichkeit geteilt. Laut ÖFB-Boss Josef Pröll gab es rund 30 Bewerber, die zuerst auf rund die Hälfte und dann "deutlich unter zehn" gekürzt wurden.

Wie viele Namen am Schlussspurt teilhaben dürfen, ist nicht bekannt. Klar ist jedenfalls, die letzten Namen müssen sich am Mittwoch fünf Männern stellen: Pröll selbst, dessen Stellvertreter Johannes Wutzlhofer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Generalsekretär Thomas Hollerer und Philip Thonhauser der Bundesliga.

Auch ÖFB-Boss Josef Pröll bestimmt mit © APA/HELMUT FOHRINGER

Geht aus diesem Kreuzverhör ein Name hervor, könnte der Aufsichtsrat am Freitag den neuen Sportdirektor bestätigen.

Zahlreiche interne Lösungen

Geht es nach Informationen des "Kurier", stehen zumindest vier Namen auf dieser Shortlist: Vom ÖFB Sebastian Prödl (Nachwuchsleiter), Martin Scherb (U18-Trainer) und Günter Kreissl (Head of Goalkeeping) sowie Marc Janko als Externer.

Die "Salzburger Nachrichten" nannten auch noch Dominik Thalhammer, Stefan Maierhofer und Marko Stankovic als aussichtsreiche Kandidaten, jedoch ist nicht klar, ob sie die Shortlist schafften.