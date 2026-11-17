Jetzt macht Marc Janko ernst! Der frühere ÖFB-Torjäger will nicht länger nur kritisieren, sondern selbst mitgestalten. Der 43-Jährige hat sich als Nachfolger von Peter Schöttel als Sportdirektor beworben und spricht nun erstmals ausführlicher über seine Ambitionen. Dabei stellt er klar: Er will Verantwortung übernehmen – und hat bereits ein umfangreiches Konzept in der Schublade.

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Im Podcast "Herzerl mit Janko" ließ der Sky-Experte tief blicken. Seine Bewerbung hatte er bereits bestätigt, nun erklärte er auch, warum ihn der Job beim ÖFB so reizt. "Du kannst nicht all die Jahre ein kritischer Geist sein und nach außen hin das Beste für den ÖFB wollen und dann, wenn sich so eine Chance bietet, sagen: Na, interessiert mich nicht", erklärte Janko.

Dass es ihm mit der Bewerbung ernst ist, machte der ehemalige Teamspieler unmissverständlich deutlich: "Ich würde schon gerne Verantwortung übernehmen. Ich wäre bereit und es würde mir Freude bereiten." Janko will also nicht nur von außen kommentieren, sondern künftig selbst an den sportlichen Entscheidungen mitarbeiten.

40 Seiten für den ÖFB-Plan

Und offenbar hat sich der 43-Jährige bereits intensiv mit der möglichen Aufgabe beschäftigt. Für seine Bewerbung arbeitete Janko ein umfangreiches Konzept aus. "Ich habe ein paar gute Ideen niedergeschrieben. Mein Konzept umfasst 35 bis 40 Seiten, da habe ich viel Energie reingesteckt", verriet er. Dem ÖFB würde seiner Ansicht nach eine leichte Anpassung guttun.

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Neben seinen sportlichen Vorstellungen spielt auch seine persönliche Verbindung zum Verband eine wichtige Rolle. Janko blickt dankbar auf seine Nationalteamzeit zurück. Besonders die letzten sieben Jahre seiner Karriere seien für ihn prägend gewesen. "Hätte es Marcel Koller und den ÖFB nicht gegeben, hätte ich diese letzten sieben Jahre meiner Karriere nicht erleben können. Dafür werde ich ewig dankbar sein", betonte er.

Ob Janko tatsächlich den Zuschlag erhält und Schöttels Nachfolge antritt, ist noch offen. An seiner Motivation soll es jedenfalls nicht scheitern. Und selbst wenn es am Ende nicht klappt, bereut er den Schritt nicht: "Wenn ich es nicht werde, habe ich es wenigstens probiert."