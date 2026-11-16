Alaba vor Comeback: Kein Platz für den ÖFB-Star?

Erst 63 Minuten gespielt, schon wieder ausgebremst: Alaba arbeitet an seiner Rückkehr. Doch bei Udinese wartet der nächste Kampf.

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Vier Champions-League-Titel im Gepäck, aber keinen Stammplatz sicher: David Alaba steht bei Udinese vor einer ungewohnten Aufgabe. Laut "Messaggero Veneto" könnte der ÖFB-Kapitän am Sonntag gegen Bologna (15 Uhr) zurückkehren. Die Wade hat ihn zuletzt gestoppt. Jetzt stellt sich die Frage, wo der 34-Jährige in dieser Mannschaft überhaupt unterkommt.

Ausgerechnet beim Tabellenletzten der Serie A ist ein Platz für den ehemaligen Bayern- und Real-Star keine Selbstverständlichkeit. Das lokale Fachportal "TuttoUdinese" formuliert es deutlich: "Im Moment wäre es schwierig, auch für Alaba einen Platz zu finden."

Großer Name, kleines Zeitkonto

63 Pflichtspielminuten stehen seit seinem Wechsel von Real Madrid nach Udine im September auf Alabas Konto. 18 beim Debüt gegen Torino, 45 beim ersten Startelfeinsatz gegen Lecce. Danach war wieder die medizinische Abteilung gefragt.

Eine Muskelverletzung in der rechten Wade setzte ihn außer Gefecht. Udinese bestätigte die Verletzung am 20. Oktober. Inzwischen trainiert er wieder mit der Mannschaft.

Alaba braucht Spielzeit. Nur muss Trainer Paolo Zanetti erst die passende Rolle für ihn finden.

In der Mitte Probleme, links wartet Solet

Udinese setzt auf eine Dreierabwehr mit James Abankwah, Matteo Palma und Oumar Solet. Im Zentrum hatte Alaba gegen Lecce Schwierigkeiten. Links könnte er ebenfalls spielen – dort ist allerdings Solet vorgesehen.

Auch von einem Systemwechsel ist die Rede: Viererkette statt Dreierabwehr, Alaba links, Palma und Solet innen. Für den Österreicher wäre das eine mögliche Tür zurück in die Mannschaft.

David Alaba ist im Udinese-Training wieder voll dabei. © Instagram

Vom Titeljäger zum Krisenhelfer

Dabei könnte Udinese einen fitten Alaba dringend gebrauchen. Fünf Punkte aus elf Runden, 25 Gegentore, Tabellenletzter. Auch der Trainerwechsel zu Zanetti hat die Norditaliener bisher nicht aus dem Keller gebracht.

Alaba soll helfen, diese Mannschaft zu stabilisieren. Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität und als Führungsspieler. Die Erwartungen sind groß, die bisherige Einsatzzeit ist überschaubar.

"Alaba, bist du bereit?", fragt der "Messaggero Veneto". Nach den Jahren bei Bayern und Real geht es für den vierfachen Champions-League-Sieger nun um eine andere Art von Rettungsarbeit: Udinese braucht Punkte für den Klassenerhalt. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag in Bologna.