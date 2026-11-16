Fix: Darum pfeift Hirscher auf Gurgl

Rekord-Weltcupsieger lässt auch Heim-Slalom nächsten Sonntag aus.

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Mit einem Foto auf Instagram machte Marcel Hirscher vor wenigen Tagen seinen Fans Hoffnung. Darauf zu sehen ist der achtfache Gesamtweltcupsieger beim Stangentraining in Gurgl, darunter steht: "Back bending gates ...". Für viele die Botschaft dahinter: In Gurgl, wo am 22. November der zweite Saisonslalom steigt (10.30/13.30 Uhr/ORF1 live), sollte Hirscher nach zwei Jahren in den Weltcup zurückkehren.

Doch wie aus dem Hirscher-Umfeld zu hören ist, wird daraus nichts. Der 37-jährige Neo-Niederländer, heißt es, trainiere weiter "bis er einsteigt". Auf die Frage, ob Gurgl ein Thema sei, hieß es via WhatsApp: "Nein."

Ist Heimslalom in Gurgl ein Thema? "Nein."

Zur Erinnerung: Seinen bisher letzten Weltcup-Auftritt hatte Hirscher am 24. November 2024 in Gurgl. Der frühere Seriensieger war auf dem eisig-steilen Hang überfordert und verfehlte als 46. das angepeilte Ziel, sich zumindest für die Entscheidung der Top 30 zu qualifizieren, deutlich.

Hirscher trainiert also weiter - die nächsten Technik-Bewerbe steigen in Colorado: Am 29. November steht in Copper Mountain der zweite RTL der Saison am Programm, danach folgt ein RTL-Doppel in Beaver Creek, wo Hirscher in seinen Glanzzeiten vier Siege (3x RTL, 1x Super-G) feierte.

© Red Bull Content Pool

Wahrscheinlicher ist ein Hirscher-Comeback in Val d'Isère (12./13. Dezember RTL und Slalom) - ein Ort, an den Hirscher nach sieben Siegen (5x RTL, 2x Slalom) und diversen Podestplätzen sicher gern zurückkehrt.

Fakt ist, dass der achtfache Gesamtweltcupsieger, dessen Sensationscomeback Anfang Dezember 2024 durch einen Kreuzbandriss gestoppt wurde, dann über zwei Jahre ohne Rennen sein wird. Grund für die vorsichtige Wahl seiner Rückkehr in den Weltcupzirkus ist die neue FIS-Regel mit nur vier Wildcards. Die sind schnell verbraucht ...