Red-Bull-Ski soll Kraft Rekord-Flüüügel verleihen

Am Wochenende startet der Skisprung-Weltcup in Lillehammer – Stefan Kraft startet in seine 15. Saison und jagt Schlierenzauer-Siegrekord.

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Wenn am Freitag in Lillehammer der Schanzen-Weitenjagd mit einem Mixed-Bewerb los geht, wäre das für Stefan Kraft Gelegenheit, seine neuen Sprunglatten unter Wettkampfbedingungen zu testen. Richtig ernst wird‘s für den Salzburger Samstag und Sonntag mit den beiden Einzel-Konkurrenzen auf der 140-m-Schanze im norwegischen Olympia-1994-Austragungsort. Für Kraft wären das die nächsten beiden Chancen, dem Rekord von Gregor Schlierenzauer (53 Weltcupsiege) näherzukommen.

Kraft jagt Weltcupsiege Nr. 47 und 48

Noch fehlen dem Salzburger sieben Siege. Doch wenn man dem "neuen" Kraft zuhört, scheint der 53er nur eine Frage der Zeit. Der Wechsel von Fischer zu Hirschers Van-Deer-Ski mit "Biogena"-Branding (wobei Red-Bull-Millionen bei Entwicklung und Produktion helfen) verlieh Kraft einen Motivations-Boost: "Vielleicht hab ich genau das gebraucht." Van-Deer-Mastermind Toni Giger, der vor rund 25 Jahren hinter dem Alpin-Wunderteam um Hermann Maier und Stefan Eberharter gestanden war, tüftelte im Hintergrund mit, auf dass der Ski-Wechsel Kraft sprichwörtlich Flüüügel verleiht.

Wobei die zusätzlichen Testtage der Schanzen-Form zuträglich gewesen sein dürften. Betreuer schwärmen jedenfalls in den höchsten Tönen, wenn sie nach Krafts aktueller Verfassung gefragt werden.

Jungpapa Kraft hat mehr Kraft denn je

Dazu kommt, dass der 33-Jährige im Gegensatz zu früheren Jahren über keine (Rücken-)Beschwerden klagt und sich besser denn je fühlt. "Die Krafttests sagen alle, dass alles besser ist als die letzten Jahre", verrät der Ex-Weltmeister, "auch körperlich funktioniert alles super."

Im Vorjahr hatte Kraft nach einem starken Saisonstart inklusive Weltcupsieg Nummer 46 Ende November in Falun (dort, wo ab 24. Februar 2027 die Nordische Ski-WM steigt!) mit Beginn der Vierschanzen-Tournee den Faden verloren. Die Geburt seiner Tochter Anfang Dezember („unsere Prinzessin“) hatte die sportlichen Rückschläge aber mehr als wettgemacht.

Mit neuem Ski, neuer Technik und neuer Motivation will er voll durchstarten. Anders als Alpin-Kollege Vincent Kriechmayr denkt Kraft nicht daran, dass die 15. seine letzte Saison sein könnte. "Auf jeden Fall bis zu den Winterspielen 2030" will Kraft Siege sammeln, "aber am liebsten würde ich noch fünf Jahre weitermachen." Bis dahin sollte sich der 53er doch auf jeden Fall ausgehen!